اسپری محو شونده چگونه وارد فوتبال ایران شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، برای نخستین بار در ایران در دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و استقلال تهران داور بازی(علیرضا فغانی) از اسپری محو شونده برای مشخص کردن فاصله دیوار دفاعی از توپ به هنگام زدن ضربات کاشته استفاده کرد. این در حالی بود که سایر داوران این اسپری مخصوص را در دیدارهای هفته سوم لیگ برتر در اختیار نداشتند.

بعد از این ماجرا برخی‌ها عنوان کردند که این اسپری سوغات فغانی از جام جهانی است. او در جام جهانی 2014 برزیل به عنوان داور ذخیره حضور داشت و گمانه زنی‌ها بر این بود که وی اسپری مخصوص فیفا را با خود به تهران آورده تا در رقابتهای داخلی آن را مورد استفاده قرار دهد. اما فغانی با رد این قضیه عنوان کرد که اسپری یاد شده را یک شرکت داخلی تولید کرده و کمیته داوران آن را در اختیار وی قرار داد تا مورد استفاده قرار دهد.

وی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این اسپری را یک شرکت داخلی تولید کرده که قرار است مورد استفاده قرار گیرد. کمیته داوران هم آن را در اختیار من قرار داد تا آن را تست کنم. قرار بر این است سه یا چهار هفته این اسپری را آزمایش کنیم تا ایرادات آن را برطرف کنیم.

فغانی در خصوص اینکه چرا اسپری یاد شده را دیگر داوران استفاده نکردند بیان کرد: از آنجا که من در جام جهانی حضور داشتم و تجربه استفاده از آن را بلد بودم کمیته داوران آن اسپری را در اختیار من قرار داد تا تست کنم که البته چندین ایراد داشت و آنها را به کمیته داوران گزارش کردم تا ایرادات آن برطرف شود.

این داور تاکید کرد: قرار است در هفته های آینده هم این اسپری را تست کنیم تا همه ایرادات آن را رفع کرده و پس از آن همه داوران از این اسپری استفاده کنند.