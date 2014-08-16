واکنش علیرضا فغانی به شکایت باشگاه استقلال

علیرضا فغانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شکایت باشگاه استقلال از وی به سازمان لیگ فوتبال ایران، در این باره گفت: متن این شکایت را خوانده‌ام ولی حرفی درباره آن ندارم. آنها شکایت کردند و نمی‌خواهم در این باره حرف بزنم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا از عملکرد خود در دیدار سپاهان و استقلال رضایت دارید؟ گفت: این سوالی است که من نباید درباره آن جواب بدهم. ناظر بازی در آنجا حضور داشت و باید امتیاز بدهد و کمیته داوران هم باید این کار را انجام بدهد.

روز گذشته باشگاه استقلال نسبت به انداختن لیزر روی چشم بازیکنان این تیم و به خصوص آندرانیک تیموریان اعتراض کرد که فغانی در این باره عنوان کرد: این دیگر به فرهنگ تماشاگران برمی‌گردد و از هر طرف لیزر می‌انداختند. بنابراین نمی‌شد گفت که هواداران کدام تیم بودند.