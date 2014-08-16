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۲۵ مرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۳۳

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

واکنش علیرضا فغانی به شکایت باشگاه استقلال

واکنش علیرضا فغانی به شکایت باشگاه استقلال

داور مسابقه تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و استقلال تهران از اظهار نظر در خصوص شکایت آبی‌ها از وی خودداری کرد.

علیرضا فغانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شکایت باشگاه استقلال از وی به سازمان لیگ فوتبال ایران، در این باره گفت: متن این شکایت را خوانده‌ام ولی حرفی درباره آن ندارم. آنها شکایت کردند و نمی‌خواهم در این باره حرف بزنم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا از عملکرد خود در دیدار سپاهان و استقلال رضایت دارید؟ گفت: این سوالی است که من نباید درباره آن جواب بدهم. ناظر بازی در آنجا حضور داشت و باید امتیاز بدهد و کمیته داوران هم باید این کار را انجام بدهد.

روز گذشته باشگاه استقلال نسبت به انداختن لیزر روی چشم بازیکنان این تیم و به خصوص آندرانیک تیموریان اعتراض کرد که فغانی در این باره عنوان کرد: این دیگر به فرهنگ تماشاگران برمی‌گردد و از هر طرف لیزر می‌انداختند. بنابراین نمی‌شد گفت که هواداران کدام تیم بودند.

کد مطلب 2350654

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