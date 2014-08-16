منچستریونایتد فصل جدید را با شکست آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد که فصل جدید رقابتها را با سرمربی جدید خود "لوییس فن خال" آغاز کرده امروز شنبه در دیدار آغازین رقابتهای فصل 15-2014 مقابل سوانزی در ورزشگاه اولدترافورد تن به شکست داد.

"سونگ یوئنگ - کی" در دقیقه 28 تیم سوانزی را پیش انداخت اما "وین رونی" در دقیقه 53، بازی را به تساوی کشید. این پایان کار نبود چراکه "گیلفی سیگوردسون" در دقیقه 73 گل برتری سوانزی را وارد دروازه شیاطین سرخ کرد.

این رقابتها امروز و فردا طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* لسترسیتی - اورتون

* کویینز پارک رنجرز - هال سیتی

* استوک سیتی - آستون ویلا

* وست برومویچ - ساندرلند

* وستهام - تاتنهام

* آرسنال - کریستال پالاس

یکشنبه 26 مرداد

* لیورپول - ساوتهمپتون

* نیوکاسل - منچسترسیتی