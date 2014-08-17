حاصل رنج مرغداران دهلرانی در جیب دلالان/ مسئولین ایلام چاره اندیشی کنند

رئیس جهاد کشاورزی دهلران در مورد مشکلات مرغداران گفت: خوشبختانه شهرستان دهلران یکی از شهرستانهای موفق استان در جذب تسهیلات طرح توسعه کشاورزی بوده است.

محمدرضا میرزایی در گفتگو با مهر بیان داشت: قبل از اجرای طرح توسعه کشاورزی در شهرستان دهلران چهار مرغداری فعال داشتیم که این میزان با توجه به ظرفیت شهرستان رقم بالایی نبود.

وی افزود : خوشبختانه با کار کارشناسی تعداد مرغداری های دهلران از چهار به 20 پنج واحد افزایش یافت . اغلب این مرغداری ها بیست هزار قطعه ای و 50 هزار قطعه ای هستند.

رئیس جهاد کشاورزی گفت: با توجه به فناوری ها و تکنولوژهای جدید و نوین در عرصه مرغداری سالیانه این مرغداریها می توانند پنج تا شش نوبت تولید داشته باشند.

وی بیان داشت: با افزایش مرغداری ها در شهرستان دهلران سالیانه هفت هزار تن گوشت سفید تولید خواهد شد.

میرزایی اظهار داشت : از مجموع 25 میلیارد تومان اعتبارات توسعه طرح های کشاورزی شهرستان بیش از هفتاد درصد به توسعه مرغداری اختصاص یافته که توسعه مرغداری ها در این شهرستان توانسته برای 120 نفر شغل ایجاد کند.

وی افزود: باتوجه به توسعه مرغداری ها در این شهرستان یکی از خواسته های اساسی آنها تاسیس کشتارگاه طیور است که ما امیدواریم کسانی که توان سرمایه گذاری دارند به این بخش ورود پیدا کنند.

رئیس جهاد کشاورزی دهلران تصریح کرد: درحال حاضر یکی از مشکلات اساسی مرغداری های دهلران تامین آب است.

وی بیان داشت: باتوجه به اینکه شهرستان دهلران گرمسیری است مرغداران در فصل گرما با مشکل آب مواجه می شوند که امیدواریم مسئولین برای حل مشکل آب این واحدهای تولیدی کمک کنند.

میرزایی گفت: مدیریت جهاد کشاورزی به دنبال حل مشکلات مرغداری ها است و در این راستا تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.

انتظار مرغداران از مسئولان

یکی از جوانان که از تسهیلات طرح توسعه کشاورزی استفاده کرده است، گفت: انتظار داریم مسئولین برای حل مشکل آب مرغداری ها در فصل گرما توجه ویژه ای داشته باشند.



مجتبی موحدی در گفتگو با مهر بیان داشت: متاسفانه انشعاب آب که به واحد مرغداری من اختصاص دادند لوله دو اینچ است که درفصل گرما کفاف تاسیسات خنک کننده مرغداری نیست.

وی اظهار داشت: برای تلف نشدن جوجه ها در واحد مرغداری مجبور به خرید آب با تانکر هستم که در هفته 5 هزار لیتر آب تهیه می کنم که در ماه بین دوتا سه میلیون تومان هزینه می کنم.

این تولید کننده مرغ افزود : برای رونق تولید داخل و از طرفی اشتغال به سمت تاسیس این مرغداری رفتم که برای راه اندازی آن 400 میلیون تومان تسهیلات در یافت کردم.

وی بیان داشت: متاسفانه نبود کشتارگاه در شهرستان باعث شده مشکلات فراوانی برای ما پیش بیاید و همین امر باعث شده دلالان وارد بازار شوند و سود زحمت ما به جیب آنها برود.

موحدی اظهار داشت: متاسفانه ما در شهرستان اتحادیه و صنف خاصی نداریم این درحالی است که تا کنون هیچگونه سهمیه ذرت وسویا از استان به مرغداری های شهرستان دهلران اختصاص نیافته است.

وی گفت: انتظار داریم مسئولین شهرستان بویژه فرماندار دهلران برای حمایت از تولیدکنندگان چاره اندیشی کند و عدم توجه آنها باعث می شود مشکلات فراوانی برای ما به وجود بیاید.

این تولیده کننده مرغ بیان داشت : متاسفانه عدم حمایت مسئولین استان باعث شده مرغ ما در استان خوزستان آن هم به واسطه دلالان راهی کشتار شود و این یکی از دغدغه های اصلی مرغداران شهرستان دهلران است

یک تولید کننده مرغ دیگر در شهرستان دهلران گفت: آب مرغداری های بخش مرکزی از شبکه آبرسانی روستایی تامین شده است.

محمد محمودی در گفتگو با مهر بیان داشت: متاسفانه شبکه آبرسانی روستاهای بخش مرکزی فرسوده وضعیف است وهمین امر باعث شده مرغ داری ها دراین بخش با کمبود آب روبرو شوند.

وی اظهار داشت: به ناچار برای جبران کمبود آب روزانه با تانکر سیار آب مورد نیاز مرغداری را تامین می کنم که ماهیانه بین دوتا سه میلیون تومان باید پراخت کنم که این هزینه گزافی برای تولید کننده است.

محمدی اظهار داشت: نبود کشتارگاه و خریدار در پایان دوره باعث شده مشکلات فراوانی برای ما به وجود بیاید و به ناچار مجبورهستیم با دلالان وارد معامله شویم.

وی افزود: مرغداری من 20 هزار قطعه ای است که متاسفانه در استان ایلام هیچگونه خریدی از واحدهای مرغداری شهرستان دهلران ندارند که این یک معضل در بخش تولید است.

محمدی بیان داشت: متاسفانه عدم توجه و خرید تولیدات ما از سوی کشتارگاه ایلام باعث شده ما به سمت استان خوزستان برویم، این در حالی است که اگر آنها نیاز به خرید داشته باشند محصول ما را می خرند.

وی تصریح کرد: کشتارگاه ایلام تنها محصول مرکز استان و بعضا استانهای کرمانشاه و لرستان را خریداری می کند که این برخلاف تعهداتی است که نسبت به مرغداران استان دارد.

این تولید کننده مرغ اظهار داشت : متاسفانه تا کنون سهمیه خوراک طیور را به ما اختصاص ندادند و این باعث شده مشکلاتی برای واحدهای مرغداری دهلران پیش بیاید.

محمودی گفت: انتظار داریم مسئولین به حمایت تولید کنندگان بیایند تا علاوه بر رونق تولید داخل مشکل اشتغال جوانان شهرستان هم حل شود.

...............................

گزارش: مجتبی کاور

