آسیب های اجتماعی زنانه تر شده است/ افزایش آمار ابتلا به ایدز از طریق روابط جنسی

به گزارش خبرنگار مهر موسوی چلک در هم اندیشی مطالعات پژوهشی در حوزه آسیب های اجتماعی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سازمان پزشکی قانونی برای بررسی آسیب های اجتماعی گفت: خوشبختانه سازمان پزشکی قانونی درهای گفتگو را برای بررسی آسیب های اجتماعی باز کرده است اما آسیب های اجتماعی همچنان در ایران خط قرمز هستند و آمارها را به صورتی تهیه می کنیم که اگر کسی آن را پیدا کرد تصور می کند که گنج پیدا کرده است.

وی افزود: در حوزه آسیب های اجتماعی دچار بیماری مزمن شده ایم. اگر حالا نیز کار در این حوزه را شروع کننیم باز هم عقب هستیم.

مدیر کل توسعه مشارکت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به مولفه های حوزه آسیب های اجتماعی خاطرنشان کرد: در هیچ آسیب اجتماعی روند کاهشی نداشتیم. در ایران با تنوع آسیب اجتماعی روبرو هستیم. در آسیب اجتماعی شیب سن به سمت پایین است نکته دیگر زنانه تر شدن آسیب های اجتماعی است. همه اینها برای ما تهدید است. آسیب های اجتماعی را نمی توان در قالب یک جزیره دید و برای برخورد با آن باید همه دستگاه های مسئول وارد عمل شوند.

وی ادامه داد: براساس آخرین سرشماری جمعیت کشور 75 میلیون نفر اعلام شد که تغییرات جدی در تقسیمات داریم. در حال حاضر 71 درصد جمعیت شهری و 29 درصد روستایی هستند. این آمار 30 سال قبل برعکس بود. در حوزه زنان سرپرست خانوار نیز از سال 75 تا 85 آمار 39 درصد افزایش یافته که از سال 85 تا 90 این آمار رشد بیشتری داشته است که علت اصلی آن طلاق است. اغلب نوجوانانی که در کانون اصلاح و تربیت حضور دارند فرزندان طلاق هستند.

موسوی چلک در ادامه به آسیب های اجتماعی حوزه سالمندان اشاره کرد و گفت: در جامعه امید به زندگی بالا رفته است. سرقت از سالمندان، قتل سالمندان تنها و خودکشی سالمندان از جمله آسیب های حوزه سالمندان است. اقدام به خودکشی در سالمندان بالا رفته است. بیشتر آزاری که سالمندان می بینند روانی است.

وی با انتقاد به عدم انتشار آمار از سوی برخی از دستگاه ها اظهار داشت: مخفی کردن آمار یک اشتباه است باید با مردم صادق و شفاف باشیم. دو سال است آمار زندان را منتشر نمی کنیم و هندوستان با یک میلیارد جمعیت یک میلیون و 200 زندانی دارد اما ما با 75 میلیون جمعیت چه تعداد زندانی داریم؟ آمار اختلاس را می دهیم اما آمار آسیب های اجتماعی را نمی دهیم. سال 58 هر سال 10 نفر در زندان حضور داشتند الان این آمار 68 نفر است.

وی به آسیب های حوزه مواد مخدر اشاره کرد و گفت: سال گذشته 570 تن مواد مخدر در کشور کشف شد که در خوشبینانه ترین حالت 30 درصد مواد مخدری که وارد کشور می شود کشف می شود. بخشی از این مواد استفاده و بخش دیگر ترانزیت می شود.

مدیر کل توسعه مشارکت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: براساس آخرین آمار 27 هزار و 41 نفر در کشور مبتلا به ایدز هستند که 90 درصد آن را مردان و 10 درصد دیگر را زنان تشکیل می دهند. افراد مبتلا به ایدز بین 25 تا 34 سال سن دارد. تا سال 90، 69 درصد این بیماری از طریق تزریق و 10 درصد از طریق روابط جنسی انتقال می یافت که در پایان سال 91 این آمار به 52 درصد از راه تزریق و 36 درصد از راه روابط جنسی تغییر یافت.

موسوی چلک به آسیب های حوزه خانواده اشاره کرد و گفت: بیشترین طلاق برای زنان بین سن 20 تا 26 سال رخ می دهد. فاصله زندگی مشترک افراد به دو تا سه سال نزدیک می شود و طلاق بعد از عقد زیاد شده است.

در سال 92 به 91 آمار طلاق چهار درصد افزایش و آمار ازدواج 6.8 کاهش می یابد. همچنین بیش از 80 درصد کودکانی که مقیم مراکز شبانه روزی بهزیستی هستند والدین بدسرپرست دارند جرائم اطفال نیز طی سال های اخیر افزایش یافته است. دعاوی خانوادگی نیز در جامعه در حال افزایش بوده و 31 درصد قتل ها با انگیزه خانوادگی رخ می دهد.

وی خاطر نشان کرد: درخصوص جرائم جنسی آماری نداریم اما آمار ایدز نشان می دهد در این بخش باید نگرانی داشته باشیم. خودکشی نیز 11 درصد افزایش یافته است. به ازای هر صد هزار نفر جمعیت هفت نفر دست به خودکشی می زنند.

در حال حاضر 851 سکونتگاه غیر رسمی در کشور داریم که این محل ها بستر مناسبی برای جرم است. در زمینه آسیب های اجتماعی نهادهای اجتماعی ما خوب کار نکردند و سیاست های اجتماعی مشخصی نداریم.

مدیر کل توسعه مشارکت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر به آسیب های اجتماعی سایبری اشاره کرد و گفت: نگاه ما به فضای مجازی نگاه تهدید است و این در حالی است که ما بدون فضای مجازی نمی توانیم زندگی کنیم.

آن سوی مرز خرم سلطان و بفرمایید شام برای ما درست می کنند و ما در عوض هیچ کاری نمی کنیم افراط و تفریط در جامعه باعث بروز پدیده ساپورت پوشان شده است.