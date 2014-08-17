به گزارش خبرگزار ی مهر، "دیوید مویس" بر این باور است که موفقیت در منچستریونایتد نزدیک به غیرممکن بود. وی گفت تمام تلاش خود را به کار بسته تا جایگزین سر آلکس فرگوسن در منچستریونایتد شود.

دیوید مویس که برای نخستین بار است از زمان برکناری خود لب به سخن گشوده در گفتگو با Mail on Sunday به نحوه برکناری‎اش از تیم فوتبال منچستریونایتد اعتراض کرده است.

وی پس از 10 ماه حضور در اولدترافورد در ماه آوریل از سمت خود برکنار شد.

مویس گفت: مربیگری منچستریونایتد قدم گذاشتن به ناشناخته بود. اکنون که به گذشته نگاه می‎کنم می‎بینم تقریبا برای من یک ماموریت غیرممکن بود.

وی افزود: فکر می‎کنم به درستی برای این سمت انتخاب شدم. من 11 سال در اورتون مربیگری کردم. ما به رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا صعود کردیم و با این تیم به عنوان قهرمانی جام حذفی دست پیدا کردیم. من سه بار به عنوان مربی سال انتخاب شدم. جزو باتجریه ترین مربیان لیگ برتر بودم. یونایتد همیشه مربیان بریتانیایی داشته است.

مویس ادامه داد: وقتی از منچستریونایتد اخراج شدم، ویران شدم. چون من فکر می‎کردم می‎توانم در این تیم به یک موفقیت واقعی دست پیدا کنم. ما می‎دانستیم که تغییرات مورد نیاز، زمان نیاز دارد. رشد پیدا کردن به زمان نیاز دارد اما در فرایند تغییرات مهم تری قرار داشتیم. در پایان، من احساس می‎کنم به من برای موفقیت یا شکست زمان داده نشد.

مویس گفت حالت برکناری وی برای خانواده اش دشوار بود. خبر اخراج وی یک روز زودتر از اینکه از طریق "اد وودوارد"، نایب رئیس باشگاه به گوشش برسد، از طریق رسانه ها اعلام شده بود.

وی اظهار کرد: از اینکه از طریق رسانه‎ها از موضوع اخراجم مطلع شدیم برایمان دشوار بود. ما همواره سعی کرده ایم که مسائل را از طریق درست انجام دهیم. من می دانم که سردمداران باشگاه تصمیم گیرنده هستند و می دانم که اگر ببازید در خطر اخراج قرار می گیرید اما اینکه چنین خبری چه تاثیری بر روی خانواده من گذاشت، کار را مشکل کرد.

مویس ادامه داد: پدر من یک مرد فوتبالی تمام و عیار است (او مربی آماتور یک باشگاه اسکاتلندی بود که مویس و فرگوسن، هر دو فوتبال خود را از آنجا آغاز کردند). او نزدیک ما زندگی می‎کند و همیشه پیگیر کار من است. من او را به مسابقات می برم و امیدوارم وقتی که همسن او شوم - او اکنون 79 ساله است - پسرم مرا به مسابقات فوتبال ببرد. پدرم برای یک مدتی پس از شنیدن این خبر حالش خوب نبود. من فکر نمی کنم آنچه برای من اتفاق افتاد دلیل این امر بود با این حال، وضعیت را دشوار می کرد. او اکنون خوب است و من خوشحالم از اینکه این را می گویم. من اکنون در ذهنم با این موضوع کنار آمده ام اما نمی توانم نحوه برکناری ام را فراموش کنم.

مویس همچنین گفت او مشتاق است تا هرچه سریع تر به عرصه مربیگری بازگردد چراکه اندوه اخراجش از منچستریونایتد رو به فروکش کردن است.

وی گفت: از زمانی که 16 سال سن دارم این برای نخستین بار است که من یک پیش فصل را از دست می دهم. اکنون 51 سال سن دارم و این زمان زیادی است. من دلم برای پیش فصل تنگ شده چون واقعا لذتبخش است. البته به عنوان یک مربی، کار کمی سهل تر است. من همچنین از وقت آزادی که نسبت به گذشته دارم لذت می برم.

مویس گفت: سخت است که به بازی های آخر هفته نزدیک می شویم و من مربی منچستریونایتد نیستم. زیرا این کاری است که من واقعا مایل به انجامش بودم. اما بازی ها را می بینم. از تماشای مسابقات گریزان نیستم. فوتبال چیزی است که از زمان کودکی با آن درگیرم. من هنوز به فوتبال عشق می ورزم. البته بعضی وقت ها دشوار می شود اما عاشق اینم که در کنار مردم فوتبالی باشم و همچنمین می‎پذیرم که در کنار زمان ها بد، زمان های خوب هم بوده است. من هنوز یک عالمه زمان خوب دارم.

مویس در پایان اظهار داشت: من فقط می خواهم به کارم ادامه دهم. سخت کار کردم تا به این سطح رسیده ام. برای رسیدن به اینجا تلاش وحشتناکی انجام داده ام. من واقعا نسبت به آنچه قصد انجامش را دارم تمرکز دارم. هرکسی که الان مرا ببینید با یک دیوید مویس مصمم تر طرف است.