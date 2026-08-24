به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح دوشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در گیلان، با اشاره به برنامه‌های سفر خود به این استان اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی است تا مسئولان از نزدیک در استان‌ها حضور پیدا کنند، ضمن دیدار با مدیران و مسئولان، دستاوردهای دولت را برای مردم تبیین و مسائل و مشکلات موجود را نیز بررسی کنند.

وی با قدردانی از استاندار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی گیلان افزود: در این سفر تلاش کرده‌ایم علاوه بر تبیین دستاوردهای دولت در حوزه آموزش و پرورش، بخشی از مسائل و چالش‌های موجود در نظام تعلیم و تربیت استان را نیز بررسی کنیم.

نقش دولت در شرایط سخت کشور

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شرایط ویژه کشور و جنگ اخیر گفت: یکی از موضوعاتی که شاید کمتر به آن پرداخته شده، خدمات دولت‌مردان در شرایط فوق‌العاده سخت و سنگین کشور است.

کاظمی ادامه داد: در جریان جنگ اخیر، دولت در حوزه‌های مختلف از معیشت مردم و تأمین نیازهای اولیه گرفته تا امنیت، زیرساخت‌ها و آموزش، خدمات گسترده‌ای ارائه کرد و خوشبختانه در روند اداره امور کشور اخلالی ایجاد نشد.

وی افزود: یکی از مأموریت‌های ما در هفته دولت، تبیین همین دستاوردها و معرفی خدمات دولت در بخش‌های مختلف است.

تشکیل ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید

کاظمی با اشاره به تشکیل «ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید» اظهار کرد: امسال با ابتکار شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، رویکرد جدیدی برای پرداختن به دولت از زاویه شهید و شهادت، جهاد و نقش دولتمردان در شرایط جنگی شکل گرفت.

وی افزود: مسئولیت این ستاد به ما سپرده شد و با همکاری دستگاه‌های مختلف و استانداران، برنامه‌ریزی گسترده‌ای در سطح کشور انجام شده است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: نگاه ما به این موضوع تنها برگزاری مراسم و برنامه‌های مناسبتی نیست، بلکه در کنار رویکرد کوتاه‌مدت و مناسکی، یک نگاه میان‌مدت و بلندمدت نیز داریم.

وی هدف اصلی این برنامه را استخراج مکتب مدیریتی و الگوی مدیران تراز در نظام جمهوری اسلامی و ارائه آن به مدیران کشور عنوان کرد.

آموزش و پرورش؛ فراتر از انتقال علم و دانش

کاظمی با اشاره به مأموریت‌های کلان آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش دو مأموریت اصلی دارد؛ نخست، توانمندسازی علمی نسل آینده و انتقال علم و دانش به دانش‌آموزان و دوم، انتقال فرهنگ، آداب و سنن، ارزش‌های دینی و انقلابی و تقویت هویت ملی و دینی نسل آینده.

وی افزود: برای هر دو حوزه برنامه‌ریزی دقیقی انجام شده و آموزش و پرورش در عرصه‌های علمی نیز با وجود شرایط سخت کشور، دستاوردهای خوبی داشته است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه موضوع آموزش و پرورش امروز به یکی از مسائل اصلی کشور تبدیل شده است، گفت: رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و استانداران توجه ویژه‌ای به موضوع تعلیم و تربیت دارند و یکی از جدی‌ترین عرصه‌هایی که در کشور دنبال می‌شود، توسعه عدالت آموزشی است.

توسعه عدالت آموزشی در پنج محور

کاظمی با اشاره به برنامه‌های دولت در زمینه توسعه عدالت آموزشی بیان کرد: این موضوع در چند محور دنبال می‌شود که یکی از آنها توسعه و ساخت فضاهای آموزشی است.

وی افزود: تجهیز مدارس با رویکرد آینده‌محور و فناوری‌پایه، بهسازی فضاهای ورزشی و تحول در فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی از دیگر محورهای توسعه عدالت آموزشی است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در این زمینه مسیر مشخصی طراحی شده و توفیقات خوبی نیز حاصل شده است.

توانمندسازی معلمان محور ارتقای کیفیت آموزشی

کاظمی با تأکید بر اهمیت کیفیت آموزش گفت: یکی از محوری‌ترین سیاست‌های آموزش و پرورش، ارتقای کیفیت است و در این مسیر توانمندسازی معلمان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: توانمندسازی معلمان در حوزه‌های نگرشی، دانشی و مهارتی دنبال می‌شود و اقدامات گسترده‌ای در این زمینه انجام شده است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به سابقه طولانی خود در نظام تعلیم و تربیت گفت: بیش از ۳۵ سال در حوزه‌های آموزشی و مدیریتی آموزش و پرورش فعالیت داشته‌ام و به جرأت می‌توانم بگویم امروز انسجام فکری و برنامه‌ای قابل توجهی در وزارت آموزش و پرورش شکل گرفته است.

تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان

کاظمی یکی دیگر از اولویت‌های جدید آموزش و پرورش را تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان عنوان کرد و گفت: تلاش می‌کنیم از تمام ظرفیت‌های موجود، از کتاب‌های درسی گرفته تا فعالیت‌های آموزشی و فوق‌برنامه، برای تقویت هویت ملی و دینی نسل جدید استفاده کنیم.

وی افزود: مهم‌ترین مأموریت آموزش و پرورش در حوزه فرهنگی، انتقال فرهنگ، آداب و رسوم و تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان است.

نماز و قرآن در کانون برنامه‌های فرهنگی مدارس

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر جایگاه نماز و قرآن در نظام تعلیم و تربیت گفت: توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز و قرآن از محورهای جدی برنامه‌های آموزش و پرورش است.

کاظمی افزود: در همکاری با ستاد اقامه نماز و مجموعه آموزش و پرورش، نقشه راه مشخصی برای این حوزه طراحی شده و مسیرهای مختلفی در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: امروز تقریباً همه اجزای آموزش و پرورش توجه ویژه‌ای به این موضوع دارند و امیدواریم آثار و برکات این اقدامات در سال‌های آینده بیش از پیش نمایان شود.

گیلان ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه تعلیم و تربیت دارد

کاظمی در ادامه با قدردانی از مدیرکل آموزش و پرورش گیلان و مجموعه مدیریتی این استان اظهار کرد: گیلان از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه تعلیم و تربیت برخوردار است و لازم است در کنار برنامه‌های ملی، مسائل و نیازهای خاص استان نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی هدف از حضور معاونان و مدیران وزارت آموزش و پرورش در این سفر را نیز بررسی نزدیک مسائل استان و گفتگو با مسئولان و فرهنگیان عنوان کرد.