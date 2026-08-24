به گزارش خبرنگار مهر، استقلال در هفته سوم لیگ برتر فوتبال با نتیجه ۲ بر صفر سپاهان را شکست داد؛ دیداری که آمار آن نشان می‌دهد شاگردان سهراب بختیاری‌زاده با وجود مالکیت کمتر، در استفاده از موقعیت‌های خود عملکرد موثرتری نسبت به حریف اصفهانی داشتند.

استقلال در این مسابقه در مجموع ۹ شوت به سمت دروازه سپاهان داشت که سه شوت آن در چارچوب بود. در سوی مقابل، سپاهان هفت بار اقدام به شوت‌زنی کرد و دو شوت این تیم در چارچوب قرار گرفت.

یکی از تفاوت‌های مهم دو تیم در آمار «امید گل» دیده می‌شود. شاخص امید گل استقلال در این مسابقه ۰.۵۳ بود، در حالی که سپاهان با وجود برتری قابل توجه در مالکیت توپ، امید گل ۰.۴۰ را به ثبت رساند. این آمار نشان می‌دهد استقلال در ایجاد موقعیت‌های باکیفیت، عملکرد موثرتری نسبت به حریف خود داشت.

سپاهان با ۶۳.۵ درصد مالکیت توپ، بخش بیشتری از جریان بازی را در اختیار داشت و استقلال ۳۶.۵ درصد مالکیت را به خود اختصاص داد. با این حال، مالکیت بیشتر سپاهان نتوانست به گل منجر شود و استقلال با استفاده بهتر از موقعیت‌های خود، دو بار دروازه حریف را باز کرد.

در بخش پاس نیز اختلاف دو تیم قابل توجه بود. سپاهان در مجموع ۶۰۴ پاس ثبت کرد و دقت پاس این تیم ۸۱.۵ درصد بود. استقلال ۲۸۰ پاس داشت و دقت پاس آبی‌پوشان ۷۱.۴ درصد ثبت شد.

در نبردهای دو تیم نیز استقلال موفق به ثبت ۴۲.۹ درصد موفقیت شد و سپاهان با ۵۷.۱ درصد، عملکرد بهتری در این بخش داشت.

از نظر انضباطی نیز استقلال تنها یک کارت زرد دریافت کرد و سپاهان سه کارت زرد داشت. هیچ‌کدام از دو تیم در این مسابقه کارت قرمز دریافت نکردند.

آمار این مسابقه نشان می‌دهد سپاهان در مالکیت توپ، تعداد پاس و دقت پاس برتری محسوسی نسبت به استقلال داشت، اما آبی‌پوشان در نهایت با بهره‌وری بیشتر در حملات و ثبت دو گل، سه امتیاز مسابقه را از آن خود کردند