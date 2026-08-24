تداوم هوای گرم و پایدار در استان اردبیل تا پایان هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل در پیش بینی آخرین وضعیت آب و هوای استان اردبیل اعلام کرد: با تداوم استقرار الگوی پایدار تابستانه در منطقه، طی روزهای پیش رو تا پایان هفته جاری، شرایط جوی نسبتاً پایدار در استان اردبیل حاکم خواهد بود و آسمان در اغلب ساعات شبانهروز صاف پیشبینی میشود.
در طول روز، هوای گرم در بیشتر مناطق استان تداوم خواهد داشت؛ بهطوریکه بیشینه دما در مناطق مرکزی بین ۲۸ تا ۳۲ درجه و در مناطق گرمسیر استان بین ۳۵ تا ۳۸ درجه سلسیوس خواهد بود. در مقابل، طی ساعات شبانه بهویژه در نوار شرقی، مناطق مرکزی و شهرستان خلخال، به دلیل وزش بادهای شرقی، هوای نسبتاً خنک انتظار میرود.
همچنین در ساعات اولیه صبح، تشکیل مه صبحگاهی در نوار شرقی استان و دشت اردبیل دور از انتظار نیست.
بر اساس این گزارش، طی روزهای دوشنبه و سهشنبه (۲ و ۳ شهریورماه)، تحت تأثیر شرایط فصلی و محلی، در ساعات بعدازظهر و عصر تا اوایل شب، افزایش ابر در برخی مناطق استان بهویژه نواحی کوهستانی و ارتفاعات پیشبینی میشود و احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق موقتی نیز وجود دارد.
در روزهای پایانی هفته نیز پدیده غالب در مناطق شمالی و نوار شرقی استان، وزش بادهای شرقی خواهد بود که در برخی ساعات میتواند با سرعت تند همراه باشد
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