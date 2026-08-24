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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۸

۱۳ پروژه در شهرستان بوشهر افتتاح یا آغاز شد

۱۳ پروژه در شهرستان بوشهر افتتاح یا آغاز شد

بوشهر- استاندار بوشهر با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی در همه شهرستان‌های استان گفت: در نخستین برنامه‌های هفته دولت امسال ۱۳ پروژه در شهرستان بوشهر افتتاح یا آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح دوشنبه در پایان افتتاح پروژه‌های هفته دولت در شهرستان بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهدای خدمت، از همراهی مردم استان در اجرای برنامه‌های دولت در استان قدردانی کرد.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی در همه شهرستان‌های استان افزود: مجموعه‌ای از پروژه‌ها در بخش‌های آموزش، راه، کشاورزی، گردشگری، بهداشت و درمان و ... تکمیل شده که به‌تدریج با حضور در جمع مردم در شهرستان‌های مختلف افتتاح می‌شوند.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: نخستین برنامه‌های هفته دولت را از جزیره راهبردی و مقاوم خارگ آغاز کردیم. با حضور در گلزار شهدای معزز و منزل شهیدان این جزیره، تجدید میثاق کردیم و سپس با معتمدین و نمایندگان اقشار مختلف به مدت بیش از دو ساعت دیدار و گفت‌وگو داشتیم.

زارع با اشاره به پروژه‌های شهرستان بوشهر تصریح کرد: ۱۳ پروژه عمرانی، زیربنایی و تجهیزاتی بنادر استان با ۴۴ هزار و ۳۰ میلیارد ریال اعتبار، افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

وی افزود: از مهم‌ترین این پروژه‌ها می‌توان به تکمیل تأسیسات زیربنایی مجتمع بندری نگین با اعتبار ۲۵ هزار میلیارد ریال، برقراری ارتباط فیبر نوری مجتمع بندری نگین٬ اداره ثبت و بازرسی شناورها و پایانه مسافربری شهید محراب حقگو با ۴۵۹ میلیارد ریال، خرید، نصب و راه‌اندازی سوئیچ‌های مراکز تلفن بندر بوشهر و بنادر تابعه با ۴۳۹ میلیارد ریال و تأمین، نصب و راه‌اندازی تجهیزات نظارت تصویری بنادر بوشهر و گناوه با هشت هزار و ۲۱۴ میلیارد ریال اشاره کرد.

زارع یادآور شد: خرید و ایجاد زیرساخت مانیتورینگ تصویری بندر بوشهر با هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال، خرید تجهیزات الکترونیکی، مخابراتی و اندازه‌گیری برای بندر بوشهر و بنادر تابعه با ۹۶۱ میلیارد ریال و خرید تجهیزات و قطعات یدکی مقابله با آلودگی شناور «دریاپاک ۱» با چهار هزار و ۸۴۵ میلیارد ریال از دیگر پروژه‌های اجرایی هفته دولت در بنادر استان است.

وی ابراز داشت: همچنین یک مدرسه ۱۲ کلاسه تقدیم فرزندان عزیزمان شد که از مهرماه فعالیت خود را آغاز می‌کند.

استاندار بوشهر، افتتاح نخستین طرح اقتصادی در منطقه آزاد تجاری و صنعتی بوشهر را به فال نیک گرفت و ابراز امیدواری کرد که با راه‌اندازی این منطقه، زمینه توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال‌زایی شایسته برای جوانان استان فراهم شود.

کد مطلب 6925586

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