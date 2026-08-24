۱۳ پروژه در شهرستان بوشهر افتتاح یا آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح دوشنبه در پایان افتتاح پروژههای هفته دولت در شهرستان بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهدای خدمت، از همراهی مردم استان در اجرای برنامههای دولت در استان قدردانی کرد.
وی با اشاره به اجرای طرحهای عمرانی و اقتصادی در همه شهرستانهای استان افزود: مجموعهای از پروژهها در بخشهای آموزش، راه، کشاورزی، گردشگری، بهداشت و درمان و ... تکمیل شده که بهتدریج با حضور در جمع مردم در شهرستانهای مختلف افتتاح میشوند.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: نخستین برنامههای هفته دولت را از جزیره راهبردی و مقاوم خارگ آغاز کردیم. با حضور در گلزار شهدای معزز و منزل شهیدان این جزیره، تجدید میثاق کردیم و سپس با معتمدین و نمایندگان اقشار مختلف به مدت بیش از دو ساعت دیدار و گفتوگو داشتیم.
زارع با اشاره به پروژههای شهرستان بوشهر تصریح کرد: ۱۳ پروژه عمرانی، زیربنایی و تجهیزاتی بنادر استان با ۴۴ هزار و ۳۰ میلیارد ریال اعتبار، افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
وی افزود: از مهمترین این پروژهها میتوان به تکمیل تأسیسات زیربنایی مجتمع بندری نگین با اعتبار ۲۵ هزار میلیارد ریال، برقراری ارتباط فیبر نوری مجتمع بندری نگین٬ اداره ثبت و بازرسی شناورها و پایانه مسافربری شهید محراب حقگو با ۴۵۹ میلیارد ریال، خرید، نصب و راهاندازی سوئیچهای مراکز تلفن بندر بوشهر و بنادر تابعه با ۴۳۹ میلیارد ریال و تأمین، نصب و راهاندازی تجهیزات نظارت تصویری بنادر بوشهر و گناوه با هشت هزار و ۲۱۴ میلیارد ریال اشاره کرد.
زارع یادآور شد: خرید و ایجاد زیرساخت مانیتورینگ تصویری بندر بوشهر با هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال، خرید تجهیزات الکترونیکی، مخابراتی و اندازهگیری برای بندر بوشهر و بنادر تابعه با ۹۶۱ میلیارد ریال و خرید تجهیزات و قطعات یدکی مقابله با آلودگی شناور «دریاپاک ۱» با چهار هزار و ۸۴۵ میلیارد ریال از دیگر پروژههای اجرایی هفته دولت در بنادر استان است.
وی ابراز داشت: همچنین یک مدرسه ۱۲ کلاسه تقدیم فرزندان عزیزمان شد که از مهرماه فعالیت خود را آغاز میکند.
استاندار بوشهر، افتتاح نخستین طرح اقتصادی در منطقه آزاد تجاری و صنعتی بوشهر را به فال نیک گرفت و ابراز امیدواری کرد که با راهاندازی این منطقه، زمینه توسعه سرمایهگذاری، تولید و اشتغالزایی شایسته برای جوانان استان فراهم شود.
نظر شما