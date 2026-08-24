به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی شامگاه یکشنبه در نشست ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی استان چهارمحال و بختیاری با موضوع هفته وحدت که با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی و جمعی از مدیران استان در دفتر امام جمعه شهرکرد برگزار شد با اشاره به اینکه داستان زندگی بشر به مادیات ختم نمیشود بلکه معنویت را هم در بر میگیرد، اظهار کرد: فرهنگ یکی از ابعاد زندگی انسان است که هم ساحت مادی و هم معنوی حیات بشری را شامل میشود.
نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه انسان بینیاز از ابعاد فرهنگی نیست، ادامه داد: حتی کسی هم که دین را نمیپذیرد همان را باید فرهنگ او بدانیم و انسان لاجرم نیازمند فرهنگ است. چه بهتر که این فرهنگ سالم باشد و انسان را به کمال و سعادت برساند.
فاطمی با ذکر اینکه فرهنگ مغربزمین به تعبیر امام شهیدمان فرهنگ منحط بود، افزود: غرب اگرچه از نظر تکنولوژی و فناوری بسیار پیشرفته و الگویی برای جهانیان است اما باید گفت که فرهنگشان منحط است زیرا بر شالوده صحیح قرار ندارد و نتایج مطلوبی نمیدهد.
امام جمعه شهرکرد با تأکید بر اینکه بعد از انقلاب اسلامی این امید میرفت که جامعه با فرهنگ ناب اسلام عجین شود، گفت: دشمنان اما دست به کار شدند و تا توانستند ضربه زدند. امام شهید از تعابیری همچون شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی یا آندلس سازی ایران برای تلاشهای دشمن علیه فرهنگ جامعه اسلامی استفاده میکردند.
فاطمی با بیان اینکه ما در ساحت فرهنگی آسیب دیدیم، گفت: حتی در شهرکرد که کمتر متاثر است اگر دقت کنیم، مصادیق و مظاهر سیاستهای دشمن را در هجمه علیه فرهنگ میبینیم لذا باید فکری کنیم.
وی با اشاره به اینکه بزرگداشت مناسبتهای مذهبی از جمله برنامههای هفته وحدت و میلاد پیامبر نور و رحمت باید با ابتکارات نو همراه باشد، ادامه داد: امروز فرزندان ما در خطرند و در برابر آسیبها ممکن است مقاومت نکنند لذا باید برای امنیت و سلامت جامعه کاری کرد.
امام جمعه شهرکرد با تأکید بر اینکه امسال ما داغدار امام شهید انقلاب اسلامی و شهدای جنگ رمضان هستیم که باید در جشنهای پیش رو به این نکته هم توجه شود، افزود: با توجه به در پیش بودن جشنواره اقوام در این هفته و سایر برنامههای پیشبینی شده انتظار میرود که به این نکته دقت داشته باشیم و مراعات کنیم.
توسعه اندیشههای امامین انقلاب در جشنهای هفته وحدت
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین اسحاق سعیدی، مدیر حوزههای علمیه استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: برنامههای ذیل جشن امت احمد باید بهگونهای برنامهریزی و طراحی شود که عمق داشته و آموزنده باشد.
سعیدی ادامه داد: باید ببینیم موفقیت ما در این جشن چقدر است یعنی هر چه جلوتر میرویم باید برنامههای ما به سمتی برود که بر دانستهها و فرهنگ جامعه بیفزاید.
وی تصریح کرد: در جشنهای هفته وحدت باید توجه جدی به توسعه اندیشههای امام راحل (ره) و امام شهیدمان شود و بنیانهای فکری، ارزشی و اعتقادی جامعه را تعمیق بخشد.
مدیر حوزههای علمیه چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: ما نهادهای فرهنگی و دینی اگر هم هیچ برنامهای در مناسبتهای مذهبی برگزار نکنیم، مردم پای کارند و مجموعههای مختلف مردمی در میدان حاضرند تا کار را پیش ببرند.
وی با تأکید بر دیدگاه قائد شهید امت درباره نشاط و شادی، گفت: ایشان قائل بودند نشاط یعنی آنکه انسان در هر کاری که قرار دارد به جامعه خدمت کند، خودسازی کند و دیگران را بسازد. نشاط یک مقوله درونزا است که به محیط پیرامونی انسان تسری مییابد.
سعیدی یادآور شد: پرسش اینجاست که ما نهادهای آموزشی و فرهنگی و مذهبی چه رسالتی داریم و چه باید کنیم تا توسعه منظومه فکری در این برنامههای هفته وحدت اتفاق بیفتد و متولیان امر در این خصوص باید هماندیشی و چارهجویی کنند.
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