به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام فرجی افزود: پس از سیزده دوره برگزاری جشنواره منطقهای شاهنامهخوانی به میزبانی شهر لردگان، چهاردهمین رویداد شاهنامهخوانی این شهرستان به صورت همایشی و در گستره ملی برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه در این همایش 2 روزه نزدیک به 25 شاهنامهخوان و حماسهخوان از مناطق مختلف کشور به اجرای برنامه میپردازند، تصریح کرد: در آیین گشایش این رویداد فرهنگی هنری نیز جمعی از مسئولان کشوری و تعدادی از پژوهشگران برتر حوزه زبان و ادبیات فارسی حضور دارند.
فرجی همچنین آغاز بهکار خانه شاهنامه لردگان در فرهنگسرای این شهرستان را از برنامههای جنبی همایش ملی شاهنامهخوانی بیان کرد و گفت: خانه شاهنامه لردگان دومین خانه شاهنامه استان است که فعالیت آن پس از خانه شاهنامه واقع در مجتمع فرهنگی هنری داراب افسر بختیاری، با حضور چهرههای شناخته شده این عرصه ادبی و هنری در این شهر کلید میخورد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری در ادامه به پیوند دیرین مردم استان با شاهنامه و حماسهخوانی اشاره و تصریح کرد: شاهنامهخوانی در این استان به ویژه میان بختیاریها، کارکردهای اجتماعی فراوانی دارد و با تاریخ، هنر و زندگی روزمره آنان آمیخته شده است از این رو برگزاری رویدادهای مرتبط با این اثر حماسی و ماندگار فردوسی همواره یکی از خواستههای جامعه فرهنگی و هنری استان به شمار میرود.
وی برگزاری رویداد شاهنامهخوانی لردگان را در بازنمایی هویت فرهنگی و تقویت انسجام ملی موثر دانست و یادآور شد: این جشنواره با سابقه 18 ساله از جمله رویدادهایی است که اثرات مثبتی در ایجاد جریان هنری و پاسداشت زبان و ادبیات فارسی دارد و امسال با همراهی انجمن آثار و مفاخر کشور و سازمان برنامه و بودجه در قالب یک همایش ملی اجرا میشود.
فرجی افزود: امید میرود با توجه به ماهیت اجتماعی و فرهنگی جشنواره شاهنامهخوانی و نقالی لردگان و حضور جمع زیادی از علاقهمندان و دوستداران فرهنگ و ادب فارسی در این رویداد، حمایتهای لازم برای تامین هزینههای اجرایی این رویداد به صورت مستمر فراهم شود و بتوان آن را که به نمادی از هویت شهری این منطقه تبدیل شده است همچنان زنده و پویا نگه داشت.
گفتنی است، سیزدهمین جشنواره منطقهای حماسهخوانی لردگان شهریور 1403 در 2 بخش نقالی و شاهنامهخوانی و با حضور 40 برگزیده راهیافته به مرحله پایانی برگزار شد.
جریانسازی هنری در راستای پاسداشت زبان و ادبیات فارسی، تقویت وحدت و بنیانهای فرهنگی مشترک میان اقوام ایرانی، توجه به ادبیات روایی و بازآفرینی شیوههای سنتی شاهنامهخوانی و نقالی، زمینهسازی برای ورود و ترغیب هنرمندان جوان و نوجوان به عرصه هنر نقالی، برجستهسازی زیباییهای هنر نقالی و شاهنامهخوانی در راستای همگانی شدن این هنر ایرانی و تثبیت جایگاه چهارمحال و بختیاری در موضوع توجه به حماسهخوانی از جمله اهداف برپایی این رویداد جشنواره هنری فرهنگی محسوب میشود.
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