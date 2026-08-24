طرح واکسیناسیون رایگان تب برفکی در استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر٬ حسن بازیار صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح واکسیناسیون رایگان تب برفکی از ۷ شهریور ۱۴۰۵ به مدت دو ماه در سراسر دامداریهای روستایی استان اجرا خواهد شد و در قالب این طرح، گاو و گوساله، گوسفند و بز تحت پوشش واکسیناسیون قرار میگیرند.
وی افزود: در این مرحله از واکسن چندگانه تب برفکی حاوی سویههای O، A، Asia1، SAT1 و SAT2 استفاده خواهد شد تا سطح ایمنی جمعیت دامی استان در برابر سویههای مورد هدف افزایش یابد.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی با اشاره به اهمیت تب برفکی اظهار کرد: «تب برفکی یکی از مهمترین و واگیردارترین بیماریهای دام است که بروز آن میتواند علاوه بر ایجاد خسارت مستقیم به سلامت دام، موجب کاهش تولید شیر و گوشت، افت وزن، تلفات در دامهای جوان و تحمیل هزینههای قابل توجه به دامداران شود.
بازیار ادامه داد: شیوع این بیماری همچنین میتواند با ایجاد محدودیت در جابهجایی دام، تجارت و نقلوانتقال دام و فرآوردههای دامی، خسارتهای اقتصادی گستردهتری برای صنعت دامپروری به همراه داشته باشد؛ از این رو واکسیناسیون گسترده و منظم، در کنار رعایت اصول امنیت زیستی، از مهمترین اقدامات پیشگیرانه در کنترل بیماری محسوب میشود.
وی از دامداران استان خواست با اکیپهای دامپزشکی همکاری لازم را داشته باشند و افزود: «مشارکت دامداران در اجرای کامل برنامه واکسیناسیون، نقش تعیینکنندهای در کاهش خطر گردش ویروس و حفاظت از سرمایه دامی استان خواهد داشت.
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