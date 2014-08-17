بدون مشارکت مردم توسعه امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق صالحی منش در نشست مشورتی مسئولان روستایی قم که قبل از ظهر یکشنبه با حضور معاون مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، محسن کوشش تبار معاون دهیاری های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و فرماندار و دهیاران قم در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد، به سخنان معاون مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری در خصوص لزوم توسعه روستاها اشاره کرد و اظهارداشت: مشارکت مردم در توسعه اقتصادی بسیار موثر است و در همه مکاتب توسعه را اصل دانسته و همه به طور اجمال اعتقاد دارند که توسعه بدون عدالت ضربه پذیر بوده و بدون مشارکت مردم ممکن نخواهد بود.

وی بیان داشت: امام راحل اولین هم و غم خود را در خصوص روستاها داشتند و مردم ایران درآن زمان تحول ایجاد کردند به طوری که واردات گندم در آن زمان به حداقل رسید.

وظیفه ما توجه به وضعیت روستائیان است

استاندار قم عنوان کرد: هشت سال جنگ تحمیلی را مردم اداره کردند و همان مردم اجازه نمی‌دهند دشمن حتی نقشه تجاوز به ایران را در ذهن خود بپروراند.

حجت الاسلام صالحی منش تصریح کرد: روستائیان برای ما عزیز هستند و وظیفه ما توجه به وضعیت آن‌ها است باید امکانات دولت را دراختیار آن ها قرار داد و بیش از گذشته از آنها قدردانی کرد.

وی افزود: توقع نداریم در روستا کارخانه ذوب آهن باشد اگر از سوی روستا ارزاق خود را تامین کنیم کشور توسعه می یابد.

استاندار قم با بیان این که مسئولان مربوطه باید همه هم وغم خود را بر توسعه روستاها قرار دهند، ابراز داشت: تامین آب بزرگترین مشکل روستائیان است و باید در مدیریت مصرف خوب به درستی کار کنیم.

باید نماز باران بخوانیم

وی در ادامه سخنانش به زاینده رود اشاره کرد و افزود: اصفهان الگوی توسعه پیشرفت است و زاینده رود را ما و استان یزد خشک کردیم.

حجت الاسلام صالحی منش در پایان به کمبود بارش باران در قم اشاره و ابراز کرد: باید نماز باران بخوانیم و از خداوند بخواهیم رحمت خود را بر ما بفرستد.

