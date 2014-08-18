جذب رحمان احمدی از سوی تیم فولاد شایعه است/ رضایت کامل از فولاد ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ پیش از ظهر امروز در نشست خبری پیش از بازی با استقلال خوزستان در اهواز اظهار کرد: با وجود اینکه حریف ما در بازی فردا دو بازی قبلی خود را واگذار کرده است دلیل نمی شود ما از هم اکنون خود را از پیش برنده بدانیم و یا اینکه بازیکنان حریف خود را تسلیم ما بدانند.



وی افزود: ما در حالی ایمان موسوی را برای خط حمله جذب کردیم که متاسفانه این بازیکن با محرومیت چهار جلسه ای مواجه شده است. در کنار آن بختیار رحمانی کاپیتان اول خود را نیز به دلیل مصدومیت تا ماه ها در اختیار نخواهیم داشت. به هر حال ما به گونه ای عمل خواهیم کرد تا بتوانیم خلاء این دو بازیکن را در ادامه رقابت های لیگ برتر به خوبی برطرف کنیم هر چند به نظر من محرومیت چهار جلسه برای ایمان موسوی بسیار سنگین است.



اسکوچیچ در خصوص شهرآورد اهواز نیز گفت: من یک مربی حرفه ای هستم و بیشتر دوست دارم سه امتیاز بازی را کسب کنم تا اینکه به دنبال ارائه یک بازی تماشگر پسند باشم هر چند ارائه یک بازی خوب نیز از اهداف من است ولی دوست دارم فردا با حمایت هواداران خود یک بازی رضایتبخش ارائه کنیم.



سرمربی تیم فولاد خوزستان همچنین در خصوص تلاش های فولاد برای جذب رحمان احمدی دروزاه بان تیم فوتبال سپاهان اصفهان نیز اظهار کرد: جذب رحمان احمدی از سوی باشگاه فولاد خوزستان شایعه است و من این موضوع را تائید نمی کنم.



اسکوچیچ تصریح کرد: با توجه به سه دیداری که در لیگ برتر امسال از سوی فولاد خوزستان برگزار شده است نمی توانم بگویم که از تیم خود رضایت کامل دارم ولی با توجه به مشکلاتی که این باشگاه در ابتدای آغاز رقابت ها با آن مواجه شد باید اعتراف کنم که از عملکرد تیم راضی هستم.



به گزارش خبرنگار مهر، دو تيم فوتبال فولاد خوزستان و استقلال خوزستان روز سه شنبه هفته جاري در شهرآورد اهواز به مصاف هم مي روند. این بازی قرار است در ورزشگاه تختی اهواز برگزار شود.