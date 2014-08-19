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۲۸ مرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۳۳

سند راهبردی سال 93 خزانه داری کل منتشر شد

سند راهبردی سال 93 خزانه داری کل منتشر شد

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور از انتشار سند راهبردی سال 1393 این معاونت بر روی پورتال اینترنتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سند چهار صفحه ای که شامل سرفصل برنامه و اهداف راهبردی و خلاصه اقدام و فعالیت های مرتبط با آنهاست، مواردی چون افزایش سهم مالیات و سود سهام شرکت های دولتی ، بهبود کنترل و اعمال مدیریت حسابهای دولتی و افزایش اطمینان از واریز تمام درآمدها به خزانه کشور لحاظ شده است.

از دیگر برنامه های هدف گذاری شده در این سند ، می توان به ساماندهی خودروهای دولتی در سال جاری، افزایش اشراف به اطلاعات اراضی و املاک دولتی، ایجاد قابلیت رهگیری دریافت و پرداخت های دولتی (ساماندهی کامل حسابهای دولتی) تهیه بر خط (online) صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور و استقرار سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور اشاره کرد.

برای دیدن سند چهارصفحه ای برنامه راهبردی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور  اینجا را کلیک کنید.

کد مطلب 2353393

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