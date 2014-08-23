به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاکبر حصاری، کرسیهای آزاداندیشی را مقدمهای بر کرسیهای نظریهپردازی دانست و گفت: امروز برپایی کرسیهای آزاداندیشی به حدی رسیده که میتوان کرسیهای نظریهپردازی را به صورت پایهای و محدود در تعدادی از واحدهای آموزشی سطح سه (کارشناسی ارشد) اجرایی کرد.
وی با بیان اینکه با برپایی کرسیهای نظریهپردازی یکی از زمینههای سهیم شدن طلاب خواهر در تولید علم به ثمر خواهد رسید افزود: به منظور بهرهبرداری همگانی از مباحثی که در جلسات کرسیها مطرح میشود، سازوکاری فراهم میشود که محتوای کرسیهای غنیتر و پرمحتواتر در قالب بولتنهای علمی با فرمتهای از پیش تعیین شده تکثیر و به همه مدارس علمیه ارسال شود یا به صورت نشر الکترونیک در اختیار عموم قرار گیرد.
مسئول دفتر برنامهریزی پژوهشی حوزههای علمیه خواهران کشور با بیان اینکه این مرکز در حال فراهم ساختن زمینههای لازم برای سهیم ساختن دانشآموختگان حوزههای علمیه خواهران در چرخه تولید علم دینی است، اظهار داشت: باید ظرفیت عظیم طلاب خواهر سازماندهی و از توان آنها در تولید علم استفاده شود.
وی یکی از برنامههای معاونت پژوهش حوزههای علمیه خواهران در این راستا را راهاندازی کرسیهای آزاداندیشی دانست و افزود: با اهتمام مسئولان حوزههای علمیه خواهران، از نیمه دوم سال 91 اجرای کرسیهای آزاداندیشی در واحدهای حوزوی مختلف آغاز شد و به سرعت در مناطق و مدارس علمیه توسعه یافت. اکنون برگزاری کرسیهای آزاداندیشی برای تمام واحدهای حوزوی زیرپوشش برای سال جاری پیشبینی شده است.
مسئول دفتر برنامهریزی پژوهشی حوزههای علمیه خواهران یکی دیگر از برنامههای دیگر مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران برای حضور طلاب خواهر در چرخه تولید علم دینی را ایجاد مراکز پژوهشی برشمرد و یادآور شد: این مراکز با هدف ساماندهی طلاب مستعد و دارای ظرفیت پژوهشی ایجاد میشود.
حجتالاسلام حصاری با بیان اینکه ایجاد این مراکز بر اساس آییننامه تاسیس مراکز پژوهشی مورد تایید شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران و نظامنامه ایجاد صف پژوهشی خواهد بود، اضافه کرد: بر این اساس با توجه به تقاضای استانها و ظرفیتهای موجود در استان، پژوهشکده، موسسه پژوهشی یا پژوهشگاه شکل میگیرد؛ البته نگاه ایدهآل ما ایجاد شهرک پژوهشی است تا این شهرک به تناسب شهرهای پیرامون، مراکز اقماری در نقاط حاشیه خود ایجاد کند.
وی گفت: مجوز فعالیت این مراکز پژوهشی پس از طی مراحل، از سوی شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران صادر خواهد شد و تاسیس آن همانند پژوهشگاههای دارای مجوز وزارت علوم است.
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