توسعه ورزش نابینایان باید از اولویت های کاری هئیت نابینایان و کم بینایان کردستان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مظلومی بعداز ظهر امروز پنج شنبه در مجمع انتخابات هئیت نابینایان و کم بینایان استان کردستان اظهار داشت: نابینایان قشر خاص جامعه هستند و نیازمند امکانات خاص و حمایت ویژه مسئولان هستند.

وی با اشاره به اینکه معلولیت نابینایان باعث کم حرکتی می شود، افزود: باید بسیاری از مشکلات و کم حرکتی ها را با ورزش جبران کرد تا شاهد جامعه ای سالم باشیم.

رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان بیان کرد: در حال حاضر هشت رشته ی ورزشی در بخش آقایان و چهار رشته ای ورزشی در بخش بانوان وجود دارد که باید در استان ها هم فعال شود.

مظلومی یادآور شد: در حال حاضر ورزش نابینایان و کم بینایان در آسیا حرفی برای گفتن دارد و انتظار می رود با برنامه ریزی و تعامل مناسب ایران با سایر کشورها شاهد حضور بیشتر تیم های ایرانی در مسابقات آسیایی و جهانی باشیم.

وی ادامه داد: متاسفانه بعد از 35 سال حکومت اسلامی ساختمان فدراسیون نابینایان و کم بینایان استیجاری است و امکانات کمی را در اختیار دارد و باید با تعامل و مدیریت مناسب بسترهای توسعه را فراهم کرد.

رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان گفت: ورزش مدیریتی است نه پولی و باید با تمام توان ورزش نابینایان و کم بینایان را به سمت و سوی توسعه سوق دهیم.

مظلومی اظهار داشت: فدراسیون در راستای حمایت از هئیت سه میلیون تومان به استان کمک می کند و انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب شاهد جذب نابینایان و کم بینایان به این رشته ای ورزشی باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: متاسفانه از سال گذشته بحث مالی هئیت نابینایان و کم بینایان دچار مشکل شد و با توجه به درخواست های مکرر فدراسیون در راستای رسیدگی به حساب های ارزی هئیت هیچ گونه توجهی به درخواست فدراسیون نشد.

رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان بیان کرد: در راستای جلوگیری از ضایع شدن حق ورزشکاران استان فدراسیون با همکاری اداره کل ورزش و جوانان کردستان در خواست برگزاری مجمع فوق العاده را داد.

مظلومی یادآور شد: هئیت جدید باید براساس و در مسیر برنامه و با حسابرسی منضبط گام بردارد تا در حق هیچ ورزشکاری ظلم نشود.