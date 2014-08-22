سعید آذری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط تیم ذوب آهن در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور اظهار داشت: در این چند هفته بازی های خوبی را انجام داده ایم ولی متاسفانه بد شانس بودیم و نتیایج خوبی را کسب نکردیم ولی من از مربی تیم یحیی گل محمدی حمایت می‌کنم و از هواداران تیم ذوب‌آهن تقاضای صبر و خویشتن داری می‌کنم.

وی درباره وضعیت بازیکنانی چون دهنوی و شجاعی گفت: شجاعی از هفته دوم به نظر کادر فنی بازی نکرد و من دلیل آن را نمی‌دانم؛ درباره دهنوی گفته بودم که شاید وی را اخراج کنیم اما این بازیکن روز گذشته در جلسه کمیته انضباطی باشگاه ذوب‌آهن حضور پیدا کرده و حرف‌ها، مشکلات و دلایل خود را بازگو کرد؛ ما تصمیماتی نیز درباره این بازیکن گرفته‌ایم و به زودی این تصمیمات را رسانه‌ای می‌کنیم.

وی افزود: کادر فنی نظر مثبتی روی دهنوی دارد و اگر مشکلات حل شود، فشار روحی تیم نیز کم می‌شود و در جلسه دیروز نیز این مسئله بیان شد که دهنوی در تمرینات تیم شرکت کند و دوباره در لیست قرار بگیرد تا تصمیم نهایی ابلاغ شود.

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن درباره شایعاتی که برخی ها می خواهند جلوی پای ذوب‌آهن سنگ اندازی کنند، گفت: من این حرف‌ها را قبول ندارم و اگر هم چنین مسئله‌ای وجود دارد که کسی دوست ندارد ذوب‌آهن پیشرفت کند من از آن بی خبرم و البته این را نیز بگویم که شاید این حرف‌ها بخاطر ضرر هایی است که ما در این چند هفته گذشته از داوری دیدیم ولی من نیز این اشتباهات داوری را غیر عمدی میدانم و فکر نمی‌کنم کسی بخواهد جلوی ما سنگ اندازی کند.

وی درباره اضافه شدن یا نشدن مسلمان به تیم ملی امید گفت: من فکر میکنم مسلمان بازیکن بزرگسال محسوب میشود و باید در تیم بزرگسالان باشد نه در تیم امید و دلیلی برای اضافه شدن این بازیکن به تیم امید نمیبینم ولی در این باره تصمیم نهایی با مربی تیم گل محمدی است و اگر او صلاح بداند که بازیکن تاثیر گذاری چون مسلمان به کارش نمی آید ما آن را به تیم ملی امید خواهیم داد.