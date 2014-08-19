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۲۸ مرداد ۱۳۹۳، ۲۱:۲۵

هفته چهارم لیگ برتر؛

صبا مقابل نفت مسجد سلیمان پیروز شد/ فرار دقیقه 96 ذوب‌آهن از باخت خانگی

صبا مقابل نفت مسجد سلیمان پیروز شد/ فرار دقیقه 96 ذوب‌آهن از باخت خانگی

در دو بازی روز نخست هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال تیم صبای قم برابر نفت مسجد سلیمان به برتری دست یابت و ذوب‌آهن در وقت‌های اضافی از شکست خانگی گریخت.

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال با دو دیدار ادامه یافت که در یکی از این بازی‌ها تیم ذوب‌آهن اصفهان در فولاد شهر از شکست خانگی مقابل راه‌آهن گریخت. در این بازی که از ساعت 19:10 برگزار شد دو تیم به تساوی 2 بر 2 رضایت دادند. محسن مسلمان(33) و هادی محمدی(96) برای ذوبی‌ها گلزنی کردند و دو گل تیم راه‌آهن را رامین رضائیان(27- پنالتی) و امین منوچهری(41) به ثمر رساندند.

در یکی دیگر از بازی‌ها تیم صبای قم میزبان نفت مسجد سلیمان بود که این بازی را با دو گل به سود خود پایان داد. ایوب کلانتری(9) و احمد حسن زاده(77) دو گل تیم صبا را وارد دروازه حریف کردند.

کد مطلب 2353532

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