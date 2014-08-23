تکریم شهیدی که اولین واقف امور پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود بود

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی صبح شنبه از سالن همایش های دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود که با نام شهید محمد مصطفایی به عنوان اولین واقف ساختمان آزمایشگاه های پزشکی این واحد دانشگاهی شاهرود نامگذاری شده است رونمایی شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد شهید مصطفایی و همچنین تبریک روز پزشک به جامعه پزشکی و پزشکان مشغول به کار در بیمارستان و دانشکده این دانشگاه گفت: این شهید از اولین واقفینی بودند که به این مجموعه دانشگاهی کمک کردند و از نکات جالب برای من و مساله ای که باعث شد به خود ببالم این بود که جوانانی در این کشور داریم که با این ایده و فکر و برای حفظ کیان کشور به جبهه ها رفتند و عزیزترین سرمایه وجودی خود یعنی جانشان را تقدیم کردند.

دکتر احمد دزیانیان افزود: ایشان وصیت کرده بود تا از مایملک خودش برای انجام امور آموزشی، دانشگاه و حتی به طور خاص آموزش پزشکی استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: این ارزش متعالی است و شاید بتوان آنرا کم نظیر توصیف کرد که این شهید بزرگوار توجه ویژه ای روی آموزش پزشکی داشته اند و باید به پدر این شهید گرانقدر تبریک گفت که چنین فرزندی در دامان خانواده شان تربیت و تقدیم انقلاب و نظام مقدس انقلاب اسلامی شد.

شهید محمد مصطفایی اولین فردی بود که ساختمانی را در سه طبقه به مساحت 700 متر مربع برای امور آموزشی دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در سال 1367 به این دانشگاه وقف کرد. وی در عملیات بدر به مقام والای شهادت نایل آمد.