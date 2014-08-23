نقاط ضعف و قوت دولت یازدهم/ استیضاح قابل پیشگیری بود/ واکنش به تشکیل فراکسیون اعتدال

دکتر غلامعلی حداد عادل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن هفته دولت گفت: این هفته را ضمن گرامیداشت یاد دو شمع سوخته انقلاب اسلامی شهیدان رجایی و باهنر، به دولت یازدهم، شخص رئیس جمهور و اعضای کابینه تبریک می گویم و امیدوارم سال دوم دولت یازدهم موفق تر از سال اول باشد.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس در خصوص نقاط ضعف و قوت دولت یازدهم در سال گذشته گفت: در حوزه بهداشت و سلامت، اقدامات مثبتی در این دولت صورت گرفت که نمایندگان مجلس ارزیابی خوبی از عملکرد این حوزه دارند.

وی درباره حوزه اقتصاد نیز گفت: اقدامات مناسبی در حوزه اقتصاد انجام شد اما مسئله رکود، نگران کننده است. 5 ماه از سال گذشته و هنوز اعتباری در اختیار پیمانکاران قرار نگرفته است که این جای نگرانی دارد .

وی به اقدامات مجلس در این زمینه اشاره کرد و افزود: لایحه پیشنهادی در مجلس مورد رای گذاشته شد و فوریت آن رای آورد. امیدوارم با بررسی و تصویب این لایحه، مشکلات کمتر شود.

حداد عادل، سیاست خارجی را عرصه بیم و امید دولت تدبیر و امید خواند و گفت: این عرصه از اهمیت بسیاری برخوردار است که بیمش نصیب دلواپسان شده و امیدش نصیب دل آرامان!

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به حوزه فرهنگ وعملکرد دولت در این زمینه نیز گفت: در این حوزه دقت بیشتری از سوی مسئولان فرهنگی لازم است تا برای خود و دیگران مشکل ساز نشوند!

حداد عادل توصیه ای نیز به دولت داشت. وی گفت: به نظر من باید دولت در سطح مدیران میانی از افراد توانمند تری استفاده کند.

رئیس فراکسیون اصولگرایان درباره تعامل مجلس و دولت در سالی که گذشت گفت: مجلس به اعتقاد من نهایت همکاری را با دولت در سالی که گذشت داشت و حتی استیضاح اخیر نیز در راستای این تعامل بود.

استیضاح قابل پیشگیری بود/ ارائه نشانی غلط

وی درباره جلسه استیضاح وزیرعلوم گفت: استیضاح در رابطه با مجلس و دولت اتفاق تازه ای نیست. کمتر دولتی است که با استیضاح مواجه نشده باشد. آقای روحانی 20 سال در مجلس بودند و به خوبی با چنین کارکردی از مجلس آشنا هستند.

حداد عادل افزود: وزیر سابق علوم اگر به دغدغه نمایندگان بیشتر توجه می کرد استیضاح قابل پیشگیری بود. نمایندگان 9 ماه قبل با رویکرد خوبی به فرجی دانا رای اعتماد دادند ولی اتفاقاتی افتاد که کار به استیضاح کشید.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم مهمترین دغدغه نمایندگان را حفظ ثبات و آرامش در دانشگاهها خواند و یادآور شد: عده ای نشانی غلطی از دلیل استیضاح ارائه و مسئله بورسیه ها را مطرح کردند که این به راستی نشانی غلط بود. دلیل اصلی استیضاح بازگشت فضای ناآرام به دانشگاهها با ورود دانشجویان ستاره دار، اساتید مسئله دار و مواردی از این دست بود که در جلسه استیضاح مطرح شد. شخصا متاسفم که استاد با تجربه و شخصیت محترمی چون دکتر فرجی دانا به دلیل عملکرد خود از ادامه مسیر بازماند.

وی افزود: جلسه استیضاح، بسیار جدی بود. موافقان و مخالفان با جدیت و قاطعیت از مواضع خود دفاع کردند اما فضای مجلس به رفتارهای غیر منطقی آلوده نشد و بی احترامی به طرفین، موافقان، مخالفان و حتی وزیر نشد. رئیس مجلس نیز جز 2-3 جمله آخر خود قبل از رای گیری که با اعتراض عده ای مواجه شد، جلسه را خوب اداره کرد.

تجربه پارلمانی روحانی/ اتحاد رهروان و اصولگرایان

نماینده 4 دوره مجلس شورای اسلامی به بررسی جهت های مختلف استیضاح پرداخت و یادآور شد: این جلسه، نخست نشان داد که اختلافات بین اصولگرایان مجلس شامل فراکسیون رهروان ولایت و اصولگرایان، ریشه ای و عمیق نیست و بر سر مواضع اصولی خود تردید ندارند.

دوم اینکه به هیچ وجه استیضاح را نباید مخالفت با دولت آقای روحانی قلمداد کنیم. چرا که رویکرد اصولگرایان مجلس، کمک به دولت است. نکته بسیار مهم دیگر نیز اینکه رئیس جمهور عکس العمل بسیار منطقی پس از اعلام نتیجه استیضاح از خود نشان داد که ماحصل تجربه خوب پارلمانی وی بود.

حداد عادل درباره تشکیل فراکسیون اعتدال در مجلس نیز گفت: فراکسیون اعتدال چه تابلو برای خود نصب کند چه نکند وجود داشته و با اعلام موجودیت آن، اتفاقی در صحن مجلس رخ نخواهد داد.

وی درباره اشتراکات فراکسیون اصولگرایان و رهروان گفت: در خیلی از امور، وحدت داریم که عمده آنها پایبندی به اصول انقلاب، توجه به اقتصاد و مقوله اقتصاد مقاومتی و لزوم همکاری با دولت و عدم تضعیف آن است. موارد اختلافی نیز بسیار کمتر از اشتراکات است. اما استیضاح وزیر علوم نشان داد قبل از اینکه تعلقات ما جناحی باشد، اصولی و انقلابی است.

روحانی کسی را آماده تر از نجفی پیدا نکرد/ ملاک مجلس برای رای اعتماد

حداد عادل درباره پیام استیضاح به جامعه نیز گفت: این استیضاح نشان داد که مجلس بر اصول خود استوار بوده و همچنین به مسئله فتنه حساس است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره معرفی نجفی به عنوان سرپرست وزارت علوم گفت: به نظرم در فرصت کمی که رئیس جمهور برای انتخاب سرپرست برای این وزارتخانه داشت کسی را آماده تر از آقای نجفی پیدا نکرد و این انتخاب را در مرحله سرپرستی، لجبازی با مجلس قلمداد نمی کنم.

وی افزود: امیدوارم رئیس جمهور انتخاب درستی برای معرفی وزیر داشته باشد و ملاک ما نیز برای رای اعتماد به وزیر، عمل به شعار خود آقای روحانی یا همان اعتدال است. وزیر علوم باید در عمل به شعار اعتدال پایبند باشد. همانطور که آقای روحانی در گردهمایی استانداران خود در ابتدای کار دولت، اعتدال را استفاده از نیروهای مومن، لایق، انقلابی و از هر دو جناح دانستند مجلس نیز کمک خواهد کرد تا وزیر پیشنهادی رئیس جمهور اگر واقعا پیرو گفتمان اعتدال است، انتخاب شود.

ویژگی های دانشگاه سیاسی/دانشگاه خنثی، بی فایده است

عضو فراکسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که عده ای سیاسی بودن دانشگاه و اینکه اصولگرایان با آن مخالف اند را دلیل مخالفت با فرجی دانا می دانند در حالی که خواسته رهبر انقلاب نیز سیاسی بودن دانشگاه است، گفت: فهم ما از آنچه امام و مقام معظم رهبری انتظار داشتند و دارند این است که دانشجو باید نسبت به سرنوشت کشور حساس باشد؛ واقعیت را تعقیب کند و سعی کند حقیقت آن چه را که اتفاق می افتد بشناسد. از بی انصافی و هیجان زدگی و غلبه شعار بر شعور بپرهیزد و با نقد منصفانه خود به اداره کشور کمک کند. ما معتقدیم دانشگاه خنثی و غیر سیاسی سودی برای کشور ندارد و این آفت است که دانشگاه را در مقابل نظام قرار دهیم. همانطور که در سال های 78 و 88 عده ای برای رخ دادن چنین مسئله ای تلاش کردند که گرچه موفق نبودند اما هزینه هایی برای نظام در پی داشت.