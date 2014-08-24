پرسپولیس در اندیشه فرار از بحران/ جدال تنها تیم بدون مدیرعامل با قوها

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم از چهاردهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر فردا دوشنبه با برگزاری دو بازی در تهران به پایان می‌رسد که یک تیم برای نزدیک شدن به صدر و یک تیم برابر باقی ماندن در نیمه بالای جدول و دو تیم دیگر برای رسیدن به جمع 8 تیم بالای جدول مقابل حریفان خود به میدان می‌روند. در زیر به این دو بازی اشاره می‌شود:

راه‌آهن تهران - ملوان بندرانزلی

از دست دادن 2 امتیاز در دقیقه 7+90 دیدار با ذوب‌آهن، راه‌آهنی‌ها از رسیدن به دومین پیروزی در لیگ برتر و حضور در جمع 8 تیم بالای جدول دور کرد. تنها تیم بدون مدیرعامل لیگ چهاردهم در این بازی خانگی تنها به 3 امتیاز فکر می‌کنند، نتیجه‌ای که شرایط آنها را بهتر از قبل کرده و مشکلات حاشیه‌ای و مدیریتی را از این تیم دورتر خواهد کرد.

حریف راه‌آهن تیمی است که هفته پیش به لطف پیروزی ارزشمند برابر پرسپولیس در خانه از بحران خارج شد و برای بازنگشتن دوباره به روزهای تلخ ابتدای فصل، به فکر نباختن از تهران هستند. البته پیروزی برابر تیم حمید استیلی برای مردان نصرت ایراندوست، نتیجه بسیار خوبی است اما کسب یک امتیاز هم می‌تواند برای ملوانی‌ها نتیجه قابل قبولی باشد.

پرسپولیس - پدیده مشهد

شکست در انزلی، دومین باخت تیم پرسپولیس در 4 هفته را رقم زد و باعث شد این تیم به رده یازدهم سقوط کند. اینکه پرسپولیس در 4 بازی نخستش در لیگ تنها 4 امتیاز کسب کرده، برای هواداران تیم سرخپوش پایتخت نتیجه تلخی بوده و باعث شده علی دایی، کادرفنی و بازیکنان این تیم بیش از گذشته تحت تاثیر قرار بگیرند.

تیم فوتبال پرسپولیس درحالی فردا و در آخرین بازی هفته پنجم در غیاب رضا نوروزی مصدوم، برخی دیگر از بازیکنان آسیب دیده و خصوصا پیام صادقیان محروم، برابر پدیده مشهد به میدان می‌رود که تنها 3 امتیاز این بازی، التیام بخش زخم‌‎های هواداران این تیم است. این برد تنها راه آشتی موقت دایی با هواداران است اما اگر پرسپولیس در این بازی خانگی امتیاز از دست بدهد یا ببازد، شرایط به مراتب بدتری پیش رو دایی و بازیکنانش خواهد بود.

در سوی دیگر میدان اما نماینده مشهد که پدیده لیگ چهاردهم است و از این شانس برخوردار است که با کسب پیروزی در این بازی حساس، هفته پنجم را به رسیدن به رده‌ای بالاتر از چهارم به پایان برساند. البته تساوی و یا شکست ممکن است این تیم مشهدی را به نیمه دوم جدول بفرستد.

در این بازی رویارویی علیرضا مرزبان که پیشینه مربیگری در تیم پرسپولیس را دارد و غلامرضا عنایتی گلزترین مهاجم تاریخ لیگ برتر با تیم آقای گل ملی جهان هم حساسیت‌های خاص خودش را دارد که همه امیدوارند این حساسیت‌ها روی زیبایی بازی تاثیر منفی نگذارد.





برنامه هفته پنجم از چهاردهمین دوره رقابتهای لیگ برتر، گرامیداشت شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) به شرح زیر است:

یکشنبه - 02/06/93

* سایپا البرز - نفت تهران، ساعت 18، ورزشگاه انقلاب کرج

* تراکتورسازی تبریز - صبای قم، ساعت 18، ورزشگاه یادگار امام تبریز

* سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان، ساعت 19، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* پیکان تهران - استقلال تهران، ساعت 19:10، ورزشگاه تختی تهران

* صنعتی خوزستان - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 19:15، ورزشگاه غدیر اهواز

* نفت مسجدسلیمان - گسترش فولاد تبریز، ورزشگاه شهیدمحمودی مسجد سلیمان

دوشنبه - 03/06/93

* راه‌آهن تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 18، ورزشگاه اکباتان تهران

* پرسپولیس - پدیده مشهد، ساعت 19:10، ورزشگاه آزادی تهران

جدول گلزنان:

3 گل:

رامين رضائيان (راه‌آهن)

2 گل:

کرار جاسم و اميد ابراهيمی (استقلال)، کمال کاميابی‌نيا و علی قربانی (نفت تهران)، احمد حسن‌زاده و ايوب کلانتری (صبای قم)، رضا عنايتی (پديده)، لوسيانو ادينهو (تراکتورسازی)، امین منوچهری (راه‌آهن)، لوسيانو پريرا (سپاهان) و سروش رفيعی (فولاد)

جدول رده‌بندی لیگ برتر