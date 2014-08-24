به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر ملوان بندرانزلی که بعدازظهر امروز یکشنبه در محل سازمان لیگ برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: هفته پیش و در دیداری مشکل توانستیم یک امتیاز از تیم قدرتمند ذوب‌آهن در اصفهان بگیریم.

وی با اشاره به اینکه دوشنبه عصر تیمش دیدار مهمی برابر ملوان پیش رو دارد، افزود: بازی‌های ملوان برابر پرسپولیس، پدیده و تراکتورسازی را آنالیز کردیم و تمام تلاش‌مان این است که نقاط مثبت و قوت ملوان را از کار انداخته تا بتوانیم به هدف‌مان که پیروزی در این بازی مهم است، دست یابیم.

سرمربی تیم فوتبال راه‌آهن با اشاره به اینکه تیمش در این بازی محروم و مصدومی ندارد، یادآور شد: در بازی گذشته داور در کمال ناباوری مربی تیم ما را اخراج کرد که این تنها محروم تیم‌مان در این مسابقه است.

استیلی در ادامه تاکید کرد: در تمرینات سعی کردیم یک وحدت تاکتیکی خوب را در تیم ایجاد کنیم تا آنها بتوانند بهترین عملکردشان را در زمین پیاده کنند. البته 3 امتیاز این مسابقه می‌تواند در آینده برای تیمی مانند راه‌آهن مهم باشد، به همین دلیل با تمام توان در این بازی به میدان می‌رویم.

وی در مورد بحث مالکیت باشگاه هم اظهار کرد: این موضوع واقعا قدیمی شده اما برای ما بسیار اهمیت دارد. در 4 هفته گذشته یک ریال دریافتی نداشتیم و بازیکنان داخلی و خارجی ما هم یک ریال نگرفته‌اند که یک مشکل بزرگ است. امیدوارم این مشکلات بزودی حل شده تا بازیکنان با وضعیت روحی - روانی بهتر در مسابقات به میدان بروند.

سرمربی تیم فوتبال راه‌آهن در پایان گفت: من نگران بازیکنان هستم که تا الان پولی نگرفته‌اند اما آنها با از خودگذشتگی در مسابقات به میدان می‌روند. البته به ما هم قول داده‌اند هفته آینده مشکلات مدیریتی تیم تمام می‌‎شود. من هم امیدوارم این اتفاق رخ دهد تا بتوانیم با کسب امتیاز دیدارهای آینده، راه‌آهن را به جایگاه واقعی‌اش در لیگ برسانیم.