استاندارسازی ادوات لازمه صید پایدار "ساردین ماهیان"

به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز محبی در کمیته مدیریت صید استان هرمزگان با اشاره به اهمیت و نتایج و مصوبات کمیه صید استان برای صید و صیادی استان هرمزگان گفت: در این کمیته با ادغام تجربیات و نظرات صیادان و همچنین دیدگاه های کارشناسی مسایل و مشکلات جامعه صیادی به بهترین شکل ممکن مطرح،بررسی وحل می شود.

محبی در ادامه گفت: باتوجه به اهمیت برگزاری این کمیته برای شیلات هرمزگان و به ویژه جامعه صیادی این کمیته در طول سال در قالب قریب به شش جلسه برگزار می گردد.

ساردین ماهیان در استان دارای جایگاه و اهمیت ویژه ای هستند

وی با اشاره به اینکه سواحل هرمزگان مهم ترین زیستگاه ساردین ماهیان است و همچنین وجود پتانسیل بالای صید این آبزیان در استان گفت: صید ماهیان سطح زی ریز به ویژه ساردین ماهیان در استان دارای جایگاه و اهمیت ویژه ای است.

محبی ماهیان سطح زی ریز، را ذخایر کمتر بهره برداری شده استان خواند و ابراز داشت:عدم وجود شناخت کافی از ذخایر ماهیان سطح زی ریز ،جایگاه اکولوژیک بسیار مهم دراکوسیستم دریایی،گستردگی زیستگاه های ماهیان سطح زی ریز،رویکرد شیلات درجهت بهره برداری از ذخایر ماهیان سطح زی ریز،صید مسئولانه، با رویکرد اکوسیستمی و افزایش اشتغال زایی از جمله مسائل مهم پیرامون صید ساردین ماهیان است.

مدیرکل شیلات هرمزگان با بیان اینکه مناطق جاسک ، جزیره قشم و بندر لنگه از صیدگاه های عمده صید ماهیان سطح زی در استان هرمزگان است ابراز داشت:ماهیان سطح زی ریز 25درصد از کل صید استان هرمزگان رابه خود اختصاص داده اند.

صید بیش از 90 درصد از ماهیان سطح زی ریز کشور در هرمزگان

وی با بیان اینکه ماهیان سطح زی ریزجزء ذخایر کمتر برداشت شده بوده و رویکرد شیلات توسعه بهره برداری از ذخایر این ماهیان است تصریح کرد :بیش از نود درصد از کل صید ماهیان سطح زی ریز کشوردراستان هرمزگان صورت میگیرد.

مدیر کل شیلات هرمزگان اظهار داشت: میزان صیداین ماهیان در3ماهه اول سال گذشته برابر22 هزار تن ودر3ماهه اول امسال تقریبا21هزار و 500تن تن بوده است.

افزایش 500 درصدی صید ساردین ماهیان طی 10 سال گذشته

محبی با بیان اینکه میزان صیدماهیان سطح زی ریزدر سال82برابر9هزار و 464تن ودر سال92برابر46 هزار و 982تن بوده است خاطر نشان کرد: صیداین ماهیان طی10سال گذشته نزدیک به 500 درصدافزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه طبق اعلام کارشناسان پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ودریای عمان زمان اوج تخم ریزی ساردین ماهیان اردیبهشت ماه ومتوماهیان مرداد،شهریور ماه است گفت:صیادان عزیزباید در صید ماهیان سطح زی ریز به ویژه در فصول تخم ریزی طبق برنامه های شیلات در راستای پایداری صید بهتر عمل کنند.

در ادامه کارشناس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ودریای عمان افزود: برآورد ذخایر این ماهیان با استفاده از روش تصاویر ماهواره ای در خلیج فارس و دریای عمان ،مدل سازی شیلاتی ماهیان سطح زی ریز (ساردین و موتو ماهیان) و تعیین روابط اکولوژیک آنها با تون ماهیان در خلیج فارس و دریای عمان از برنامه های لازم برای صید اصولی ماهیان سطح زی ریز در خلیج فارس است.

علی سالار پوری افزود: ارزیابی عوامل موثر بر شاخص های صید ماهیان سطح زی ریز ،ارتقاء فن آوری صید ماهیان سطح زی ریز به منظور افزایش میزان برداشت، صید بهینه و پایدار ،ارتقاء ارزش افزوده محصول از طریق بهبود کیفیت هندلینگ، معرفی محصولات جدید و بازاریابی مناسب پشتوانه مناسبی برای صید پایدار این ذخایر است.

تخلیه صید ماهیان سطح زی ریز به روش های سنتی مشکل ساز است

در ادامه سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان گفت: تخلیه صید ماهیان سطح زی ریز (داری مصرف غیر خوراکی)درحال حاضربه شکل کاملاسنتی انجام می پذیرد که مشکلاتی را به دنبال دارد.

عبدالمجید مقصودی گفت: از مهمترین مشکلات تخلیه صید ماهیان سطح زی ریز به روش سنتی می توان به تخلیه صید بوسیله سبداز شناوربه خودرو،استفاده ازخودروهای های بدون سردخانه ،انباشته شدن ماهی های صیدشده برروی یکدیگرو تخلیه صید در اکثریت کارخانه به شکل سنتی وفله ای اشاره کرد.

مقصودی با بیان اینکه درحال حاضربیش از113فروندشناورقایق صیادی به همراه همین تعداد شناورهای کمکی (قایق)و5فروندشناورلنج صیادی اقدام به صیداین ماهیان می کنند، اافزود: این قایقها باید طبق استانداردهای تعریف شده برای شناورهای صیادی وپروانه بهره برداری صادره برای این شناورهاباشند که متاسفانه دربعضی ازمناطق بصورت غیرمجازابعادشناوربزرگ شده وقدرت موتورشناورنیز افزایش یافته است که خلاف استانداردهای صیادی و مشکل ساز است.

در ادامه نشست اسماعیل خوش ،نماینده صیادان شهرستان جاسک نیز با اشاره به افزایش صید غیر مجاز در منطقه جاسک راه اندازی پاسگاه حفاظت ازمنابع کوهمبارک،گوگسروبونجی را در این شهرستان خواستار شد.

افزایش ارزش افزوده محصولات صیادی خواسته صیادان

خوش افزایش تعدادشناورهای پرساین ،فعال کردن مجوزهای صیدغیرفعال با نظر سیلات استان و ممنوعیت صیدسایرماهیان درکنارصیدساردین ماهیان وباروش پرساین را از خواسته های صیادان منطقه خود خواند.

عبدالله اسلامی از صیادان شهرستان قشم نیز بررسی راهکارهای مناسب جهت افزایش ارزش افزوده محصولات به منظور مصرف خوراکی و خشک کردن صنعتی وبررسی کارشناسی جهت استاندارد سازی ادوات صید، منطقه صید و تسریع در تخلیه صید را از جمله مسایل مهم این شهرستان در رابطه با صید ساردین ماهی خواند.

در ادامه این نشست صیادان و نمایندگان شیلات و صیادان دردیگر شهرستان های هرمزگان نیز به بیان مشکلات و پیشنهادات خود پرداختند که رفع مشکل صدور مجوز خروج ماهیان خشک شده توسط صیادان، بررسی کارشناسی جهت استاندارد سازی ادوات صید، ایجاد جایگاه مناسب جهت تخلیه صید در اسکله های صیادی،بازاریابی و صادرات محصول ، عدم تحویل گیری کل صیدماهیان توسط کارخانجات موجود و ... از مهمترین این نکات بود.

صید ساردین ماهیان رونق اقتصادی منطقه را به دنبال دارد

رئیس اداره صید شیلات هرمزگان با بیان اینکه افزایش صید و متعاقبا افزایش قیمت این آبزیان طی سالهای اخیر باعث شده حاصل فروش آن گردش مالی بسیارمناسبی داشته باشد گفت:صید ساردین ماهیان رونق اقتصادی منطقه را به دنبال دارد.

مسعود بارانی افزایش صیدغیرمجاز آبزیان، تغییرادوات صیدپرساین وبکار گیری غیر استاندارد آنها، استفاده ازشناورهای غیرمجاز و... را از مشکلات و مسایل مهم پیش روی صید ساردین ماهیان خواند.

وی خشک کردن بخشی ازماهیان صیدشده به شیوه کاملا غیربهداشتی ونامناسب، عدم فرصت كافي براي همه افراد جمعيت جهت تخم ريزي و احياء نسل و .. را از دیگر مشکلات مهم پیش روی این صنعت خواند.

پیشنهادات شیلات هرمزگان در راستای ارتقای صید ساردین ماهیان است

بارانی با بیان اینکه پیشنهادات شیلات هرمزگان در راستای ارتقای صید ساردین ماهیان به صورت کارشناسی است گفت: مشارکت بهره برداران در تقویت یگان حفاظت ازمنابع برای جلوگیری ازصید غیرمجاز وبرخورد بامتخلفین، با برنامه ریزی مناسب برای تحویل گیری کامل صیدصیادان توسط کارخانه ها و برنامه ریزی برای افزایش صیداین آبزیان در آینده ای نزدیک باهماهنگی کارشناسان پژوهشکده وباتغییر روش صید تعدادی ازشناورهای صیادی مناطق ازگوشگیربه پرساین از مهمترین این پیشنهادات است.

استاندارد سازی ادوات صید،انجام هماهنگی بین کارخانجات پودر ماهی و صیادان جهت تحویل گیری کامل صید صیادان با قیمت مناسب،برگزاری جلسه کارشناسی دقیق تر برای تعطیلی صید ساردین در برخی از ماه های سال،برگزاری هم اندیشی بین صیادان قشم و کارخانجات فرآوری این شهرستان برای حل مشکلات صیادان از مهم ترین مصوبات این کمیته بود.

ساردین ماهیان جزء دسته ماهیان سطح زی هستند که عمدتاً آنها به نام ساردین و موتو معروف هستند که برای تولید پودر ماهی، فرآوری ،تهیه کنسرو ، وتهیه غذای آبزیان پرورشی استفاده می شود.