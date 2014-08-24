دستاوردهای سفر رئیس جمهور به اردبیل/ سرنوشت مبهم مطالبات و خبرهای خوشی که شنیده نشد

به گزارش خبرنگار مهر، اردبیلی ها که در خرداد سال گذشته با 61 آرا خود رای به دولت تدبیر و امید خواستار اعتدال، تدبیر و امید به ویژه در استان محروم خود بودند، بعد از حضور نمایندگان قویه مجریه در تحقق مطالبات خود با نگاه های متفاوتی روبرو شده اند.

پیش از آغاز سفر بارها مسئولان استانی به ضرورت استقبال مردمی، اهمیت و حساسیت این سفر و تاثیرات قابل توجه آن در توسعه استان تاکید داشته و امیدواری قابل توجهی را تا لحظه فرود هواپیمای رئیس جمهور در افکار عمومی ایجاد کردند. امیدواری که در دو روز حضور دولت در اردبیل به سوال بی پاسخ دستاوردهای اصلی سفر بر اساس مطالبات مردم تبدیل شد.

در عین حال در کمال تعجب غیبت نمایندگان در طول برنامه های سفر و حضور مهمان گونه آنها در مراسمات بدون اصرار و درخواست در دریافت مصوبات قطعی برای شهروندان مایه تعجب بوده و بعد از سفر نیز هیچ مسئولی نسبت به دستاوردهای سفر با اصحاب رسانه به مشورت ننشسته است.

بیکاری مشکلی که به بعد موکول شد

از ساعات ابتدایی صبح روز ورود رئیس جمهور خیل عظیمی از شهروندان اردبیلی و اغلب از اقشار جوان با پاکت های نامه در محل سالن تختی جایی که قرار بود روحانی سوغات سفر خود را تشریح کند، حاضر شدند.

درخواست شغل، پایان دادن به بیکاری فزاینده در این استان و تعیین تکلیف استخدامی ها البته چند روز قبل با ارائه نامه به استانداری، گردهمایی کارگران بیکار شده ذوب آهن و تماس با تلفن 111 طرح شده بود.

موضوعی که حتی بعد از دو روز بی پاسخ ماندن در تمامی اظهارات دولتی ها مجددا از سوی رسانه طرح شده و در نهایت رئیس جمهور بیکاری و استخدام را نه محدود به اردبیل بلکه یک موضوع عام و کشوری دانست و راهکاری برای آن ارائه نکرد.

حجت الاسلام حسن روحانی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از استخدامی ها غیرقانونی و بدون در نظر گرفتن اعتبارات موجود دولت بوده است، آب پاکی را بر روی دست 850 نیروی گزینش شده در انتظار استخدامی اردبیل ریخت.

وی تاکید کرد: دولت می تواند بخش قانونی استخدام ها را بررسی کرده و مرحله به مرحله نسبت به آن تصمیم گیری کند.

این در حالی است مسئولیت استخدامی های بلاتکلیف که از سوی استاندار دولت دهم قانونی و بدون استفاده از طرح مهر آفرین بوده بعد از گذشت یک سال توسط هیچ نهادی پذیرفته نشده است.

به گفته یکی از شهروندان اردبیلی بر پایه این استخدام برخی افراد حتی در زندگی مشترک و ازدواج دچار مشکل شده اند و شغل قبلی خود را نیز از دست داده اند.

فاطمه رستگار که خواهان تعیین تکلیف وضعیت فرزند خود است با پاسخ ارائه شده از سوی رئیس جمهور دیگر امیدواری به پاسخ نامه خود نیز ندارد.

وام بخواهید نمی دهیم

رئیس جمهور در عین حال حضور سرمایه گذاران و کارآفرینان را جهت سرمایه گذاری و خروج از وضعیت تورم عنوان کرد و دادن وام را حل مشکل بیکاری ندانست.

این در حالی است که شمار قابل توجهی از شهروندان خواستار وام هایی با نرخ کم برای پرکردن خلاهای زندگی خود بودند. مخالفت با دادن وام البته به عقیده تیم همراه رئیس جمهور در واقع ممانعت با گدا پروری است

اما موضوع این است که بسیاری از طرح های اشتغالزای دولت بر اساس همین وام دهی ها بوده و هنوز هم نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد چنین طرح هایی را دنبال می کنند.

در عین حال درخواست مسکن نیز بی پاسخ است. در وضعیتی که مسکن مهر با نرخ اندک تسهیلات به دلیل ایرادات قابل توجه در ساخت و اخذ چند باره هزینه از متقاضی طرفدار ندارد درخواست مسکن نیز در کاغذ نامه ها بی پاسخ خواهد ماند.

عمر راه آهن با آمدن رئیس جمهور کوتاه نشد

از دیگر مطالبات شهروندان تکمیل پروژه راه آهن میانه – اردبیل بود که عمر جند دولت بر آن گذشته و کارنامه جند استاندار را زیر تیغ نقد برده است.

اینبار تلاش تمامی مسئولان استانی، رسانه ها و تاکیدات مردمی هم راه به جایی نبرد و وعده اجرای این طرح تا پنج سال آینده برای شهروندان و کارشناسان خوش نیامد.

هر چند استاندار اردبیل از برکات سفر را اختصاص 700 میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه دانست و تامین بخشی از آن را از طریق فاینانس عنوان کرد، اما سوال اینجاست که مگر قبل از حضور دولتی ها برنامه راه آهن به غیر این بود و دستاورد ویژه این سفر چه سرعتی به تکمیل این پروژه داده است.

منطقه آزاد تجاری؛ مطالبه ای که گفتند و خود شنیدند

مجید خدابخش یکی از دستاوردهای این سفر را ادامه فعالیت منطقه آزاد ارس تا شمال استان اردبیل و محدوده تعیین شده دانسته و در پاسخ به وضعیت اجرایی آن گفته است: قرار است با همکاری سازمان مناطق آزاد این محدوده مشخص شود تا با پیوست به منطقه آزاد تجاری ارس تحرک و پویایی خاصی را در این حوزه شاهد باشیم.

منطقه آزاد تجاری از جمله مطالبات جدی شهروندان دو شهرستان پارس آباد و بیله سوار بود که بارها از سوی فرمانداران نیز تاکید شد. موضوعی که به نظر می رسد در پی جلسات و آمد و رفت های پی در پی خدابخش و مدیران ادارات به تهران نتوانست در سفر رئیس جمهور به پاسخ قطعی برسد.

به نظر می رسد این مهم تنها در تاکیدات ضرورت اجرای این طرح خلاصه مانده و رئیس جمهور در نشست خبری خود به این موضوع بسنده کرد که بخش هایی از این منطقه به ویژه در مرز مشترک با جمهوری آذربایجان توسعه خواهد یافت.

موضوعی که توسط محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نز در نشست توسعه و سرمایه گذاری در حد یک ضرورت و ایده مهم طرح شد و برای عملیاتی کردن آن از سوی دولت قول و وعده ای به گوش هیچ اردبیلی نرسید.

همین سرنوشت برای دیگر مطالبه مهم دیگر مردمی نیز نوشته شد، "منطقه آزاد گردشگری سرعین". این مطالبه نیز به همراه مطالبه های مهم دیگر تنها به عنوان یک ایده خوب از سوی دولت دیده شد و نه بیشتر.

مطالبه ای که به نظر می رسید با سفر مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی حداقل از سوی دولت چدی تلقی شده و نشست هایی برای بررسی بیشتر صورت گیرد. اما این مسئول با برگزاری تنها یک جلسه با فعالان گردشگری سرعین مسائل پیش پا افتاده مشکلات هتل ها، آبدرمانی ها و... را فقط شنید و البته در زمینه منطقه آزاد گردشگری هیچ اظهار نظری نکرد.

ناکامی پتروشیمی اردبیل در حمایت دولتی ها

موضوع قابل توجه دیگر پروژه پتروشیمی اردبیل است که در این سفر به صورت جزئی در اظهارات دولتی ها به آن پرداخته شد و در نهایت در نشست خبری رئیس جمهور هیچ مصوبه ای برای آن مطرح نشد.

البته حجت الاسلام روحانی در شورای اداری و جلسات دیگر نیز نظر قاطعی در خصوص پتروشیمی ایراد نکرد و بار دیگر مسئولیت به سرانجام رساندن یکی از پروژه های کلان استان را به مسئولان استانی واگذار ساخت.

راه آهن، پتروشیمی و پایاب خداآفرین سه پروژه کلانی بود که استاندار اردبیل از آن ها به عنوان مگاپروژه یاد کرده و پیش از سفر در نشست خبری خود پیگیری قطعی و اخذ تصمیمات اجرایی از دولت را به رسانه ها و مردم داد.

کانال کشی هایی که با سفر و بی سفر انجام می شود

یکی دیگر از مطالبات اردبیلی ها ساماندهی پروژه های آبی با توجه به کاهش سطح‌ آب دشت اردبیل، خشکسالی و خسارات ناشی از کم آبی و مهم تر از همه وضعیت بهداشت آب شرب بود. این موضوع که بارها از سوی رسانه ها طرح شده قرار بود با اخبار خوشی بعد از سفر مجددا به مردم اطلاع رسانی شود.

اما تاکیدات رئیس جمهور به اجرای کانال کشی و آبیاری مدرن 84 هزار هکتار ار اراضی کشاورزی تا پایان سال 96 با وعده اشتغال 40 هزار نفری از موضوعاتی بود که به تعبیر کارشناسان بیانگر روند عادی اجرای این طرح بوده و به سفر دولتی ها نیازی نداشت.

روحانی در عین حال با اشاره به تکمیل سد گیوی تا سال آینده آن هم با پیشرفت بیش از 80 درصد به تخصیص آب آشامیدنی اردبیل از سد یامچی اشاره کرد.

در این میان نه تنها سخنی از مگا پروژه استاندار مبنی بر پایاب خداآفرین مطرح نشد به نظر می رسد با وعده تخصیص 100 درصدی اعتبارات امسال و سال آینده استان بتوان همین پروژه ها را بدون آشفتگی به اتمام رساند.

شهروندان منتظر مصوبات نمی مانند

در حالی که استاندار اردبیل و حتی خود رئیس جمهور به بررسی کارشناسی مطالبات و ارائه قول ها و عده هایی در حد توان دولت تاکید دارند برخی شهروندان اردبیلی انتظار برای تحقق مصوبات را ضروری ندانسته و معتقدند زمان بندی اجرا قبل از سفر نیز بر همین اساس بود و آمدن دولتی ها چیزی به اظهارات مدیران استانی اضافه نکرده است.

نادر مصطفوی معتقد است اینکه پروژه های کلان، آب، راه و اشتغال همه برای بعد موکول شده بیانگر این موضوع است که شهروندان نباید انتظار معجزه و جهش در مشکلات استان داشته باشند. این شهروند تاکید دارد روال انجام پروژه ها به شکل سابق بیان شده و در هیچ یک قطعیتی عنوان نشده است.

این اظهارات در حالی است که به نظر می رسد تلاش برای تخصیص 100 درصد اعتبارات عمرانی استان در سال جاری و سال آینده تنها موضوعی است که با قطعیت اعلام نظر شده و موضوعاتی از جمله حضور سرمایه گذاران منطقه آزاد گردشگری، مطالعه معادن، منطقه آزاد اقتصادی نمین، احداث هتل و بیمارستان و حتی کلنگ زنی نیروگاهی که قبل از سفر اعتبارات آن جذب شده بود همه در پیشنهاد، توصیه و طرح های قابل توجه دوباره به پوشه های وزرا برای بررسی برگشته است.

در این میان هر چند لیست 67 پروژه نیمه تمامی که رئیس جمهور قول بهره برداری از آن ها را در سال جاری داد، در اختیار رسانه ها قرار داده نشده است اما به عقیده کارشناسان و برخی مدیران استانی این پروژه ها همان پروژه های عمرانی دستگاه ها هستند که قرار است با استفاده از تخصیص اعتبار 100 درصدی بخش عمرانی به اتمام برسند و در این میان پروژه جدید و جهش واری اجرایی نخواهد شد.

در واقع اگر استاندار اردبیل یکبار بیشتر به تهران سفر می کرد می توانست مسئولان ارشد را به قبول این تخصیص راضی کرده و زحمت دولت برای سفر به اردبیل نیز کم شود.

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گزارش: ونوس بهنود