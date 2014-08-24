رئیس پلیس تگزاس قربانی خشونت در آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "مایکل پیمنتال" شب گذشته در پی شلیک گلوله توسط یک موتور سوار کشته شد. پیمنتال به این موتور سوار دستور توقف داده بود، اما وی به سمت پیمنتال آتش گشود.

پیمنتال سپس با یک بالگرد به بیمارستان منتقل شد، اما به دلیل شدت جراحات جان باخت.

قاتل فردی 24 ساله است و از سوی پلیس بازداشت شده است. سهولت در دسترس بودن سلاح گرم موجب شده تا آمار قتل بدون دلیل در این کشور با استفاده از سلاح گرم بسیار بالا باشد و تقریبا هر روزه یکی از شهرها و ایالات های این کشور شاهد تیراندازی افراد مختلف به سمت یکدیگر است.

در این میان اقدام برخی از نمایندگان کنگره و کاخ سفید برای ایجاد محدودیت در زمینه فروش سلاح راه به جایی نبرده و ارتباط گسترده لابی سلاح در ایالات متحده با اعضای با نفوذ کنگره سبب شده تا فروش سلاح در آمریکا بدون هیچگونه مشکلی ادامه داشته باشد.

این وضعیت رفته رفته تبدیل به یک بحران شده به طوریکه تیراندازی در آمریکا به سوی مردم بی دفاع تبدیل به موضوعی همیشگی شده و سالانه هزاران نفر در این کشور بر اثر اصابت گلوله کشته می شوند.



بر اساس جدیدترین تحقیقات انجام شده در آمریکا در هر سال بیش از 500 کودک در حوادث تیراندازی که در شهرهای مختلف این کشور انجام می شود کشته می شوند.



در همین رابطه در سال گذشته "اریک هولدر" وزیر دادگستری آمریکا، در مراسم سالانه روسای پلیس آمریکا اعلام کرد : میانگین تیراندازی های انجام شده به سوی مردم در آمریکا از سال 2008 تا کنون در مقایسه با سالهای 2000 تا 2008 سه برابر شده است.

این آمار از سوی وزارت دادگستری آمریکا منتشر شده است. این وزارت خانه در 10 سال گذشته 50 هزار افسر، هفت هزار فرمانده ویژه صحنه های جرم، و بیش از سه هزار افسر محلی و ایالتی را برای مقابله با جرم و جنایت به ویژه مقابله با تیراندازی آموزش داده، اما با این وجود تیراندازی به سوی مردم در آمریکا همچنان ادامه دارد.