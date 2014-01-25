تیراندازی در دانشگاه کارولینای جنوبی/ دانشجوی 20 ساله کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتد پرس گزارش داد که یک دانشجوی 20 ساله روز گذشته در خوابگاهی در دانشگاه کارولینای جنوبی در نزديكی یک منطقه تفريحی در ساحل ميرتل هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد.



تحقیقات در این زمینه آغاز شده و چهار فرد مظنون به تیراندازی به سوی این دانشجوی آمریکایی که فورا محوطه دانشگاه را ترک کردند، بازداشت شدند.



سخنگوی دانشگاه کارولینای جنوبی با اشاره به دایر بودن كلاس‌ ها در دانشگاه اعلام کرد که از دانشجويان خوابگاه خواسته شده تا از خوابگاه خارج نشوند.



تیراندازی در آمریکا به سوی مردم بی دفاع تبدیل به موضوعی همیشگی شده به طوری که سالانه هزاران نفر در این کشور بر اثر اصابت گلوله کشته می شوند.



بر اساس جدیدترین تحقیقات انجام شده در آمریکا در هر سال بیش از 500 کودک در حوادث تیراندازی که در شهرهای مختلف این کشور انجام می شود کشته می شوند.



در همین رابطه چندی پیش "اریک هولدر" وزیر دادگستری آمریکا، در مراسم سالانه روسای پلیس آمریکا اعلام کرد : میانگین تیراندازی های انجام شده به سوی مردم در آمریکا از سال 2008 تا کنون در مقایسه با سال های 2000 تا 2008 سه برابر شده است.

این آمار از سوی وزارت دادگستری آمریکا منتشر شده است. این وزارت خانه در 10 سال گذشته 50 هزار افسر، هفت هزار فرمانده ویژه صحنه های جرم، و بیش از سه هزار افسر محلی و ایالتی را برای مقابله با جرم و جنایت به ویژه مقابله با تیراندازی آموزش داده، اما با این وجود تیراندازی به سوی مردم در آمریکا همچنان ادامه دارد.