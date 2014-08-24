تشریح آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام کادر پزشکی باشگاه پرسپولیس، مصدومان این تیم روز گذشته (شنبه) برای انجام MRI تشخیصی اعزام شدند که بعد از بررسی مشخص شد بهبودی بازیکنان روند خوبی را طی می‌کند.

کادر پزشکی در این ارتباط اعلام کرد: ترمیم آسیب‌دیدگی‌ها خوب پیش رفته است ولی ملاحظات پزشکی برای جلوگیری از هر گونه ریسک و طی شدن مراحل درمان و آماده سازی به طور کامل در دستور کار است.

بر همین اساس حمیدرضا علی عسگری از امروز یکشنبه تمرین پرفشارتری را انجام خواهد داد و قرار است بعد از بازی با پدیده به تمرینات گروهی برگردد. پزشک پرسپولیس همچنین از برنامه‌ریزی برای آغاز تمرینات گروهی مهدی دغاغله در هفته آینده خبر داد. ضمن اینکه مشکل کشاله هادی نوروزی هم برطرف شده است اما روند درمان وی همچنان ادامه خواهد داشت.

رضا نوروزی هم در روزهای آینده برنامه فیزیوتراپی و درمان را برای کاهش التهاب زانو و آماده شدن برای جراحی ادامه خواهد داد.