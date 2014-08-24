به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیومرث عزیزی ظهریکشنبه در جمع خبرنگاران از کاهش 10 درصدی سرقتهای استان کرمانشاه بعد از تاسیس قرارگاه سرقت در استان خبرداد و گفت: اما متاسفانه هنوز هم بیشترین آمار جرایم در استان مربوط به سرقت است.
وی تصریح کرد: تشکیل قرارگاه ضدسرقت در استان و هدفمند شدن دستگیریها و کشفیات نقش زیادی در کاهش آمار سرقت داشته است.
عزیزی گفت: بعد از تدبیر ناجا در جهت مقابله با پدیده سرقت تصمیم بر تشکیل قرارگاه مقابله با سرقت در استان گرفته شد و از جمله محاسن این قرارگاه این است که همافزایی و همپوشانی در جهت مقابله و کشف سرقت در سازمان به وجود آمده و کارهای موازی حذف شده است.
جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: بعد از تشکیل قرارگاه، یگانهای اجرایی مثل پاسگاهها، کلانتری و آگاهی تقویت شدند و ستاد به صورت مستمر و روزانه آمارها را چک میکند و با توجه به میزان سرقت در مناطق مختلف، نیروها را در نقطه مورد نظر متمرکز و رصد لحظهای میکنیم.
وی تصریح کرد: این اقدامات باعث شد بعد از تشکیل قرارگاه سرقت کاهش حدود 10 درصد آمار سرقت در سطح استان را نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد باشیم.
وی گفت: با توجه به اینکه کشفیات و دستگیریها نیز در این قرارگاه هدفمند بوده تاثیر خوبی در کاهش سرقتها دارد.
وی افزود: برای مثال پس از تشکیل قرارگاه باندهایی را دستگیر کردهایم که 50 تا 60 دستگاه خودرو را سرقت کردهاند و یا باندهای سارق سیم برق و کابل مخابراتی را دستگیر کردهایم که این باعث شده 63 درصد آمار وقوع سرقت سیم برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کند به نحوی که وزارت نیرو و مدیرعامل شرکت توزیع شخصا با اهدای لوح از همکاران ما تقدیر کردهاند.
عزیزی گفت: یکی دیگر از دستاوردهای قرارگاه ضدسرقت، مشارکت برخی از سازمانها در مقابله با سرقت بوده است و در این راستا شرکت توزیع برق شبانه 15 تا 20 دستگاه خودرو در اختیار ما قرار داده که برای پیشگیری از سرقت گشت تلفیقی داشته باشیم.
وی در خصوص سایر جرایم استان نیز اظهارداشت: نزاع فردی و تخلفات صنفی از دیگر جرایمی است که پس از سرقت بالاترین آما ر را به خود اختصاص داده است.
عزیزی از رشد 75 درصدی آمار وقوع نزاع فردی نسبت به سال گذشته خبرداد و گفت: طی سال جاری دو هزار و 400 نفر به علت ارتکاب نزاع دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
وی در خصوص جرایم صنفی نیز گفت: این جرایم 10 درصد از تخلفات را به خود اختصاص داده است و در همین راستا امسال دو هزار پرونده تشکیل شده و تعداد زیادی واحد صنفی که تکرار تخلف داشتهاند با هماهنگی سایر سازمانهای ذیربط ، پلمپ شدهاند.
عزیزی، خیانت در امانت، کلاهبرداری و جعل را هم در ردیفهای بعدی جرایم استان دانست و گفت: اغلب این جرایم در محیطهای 100 درصد خصوصی شکل گرفته و پلیس جز اطلاعرسانی و اعلام هشدار کار خاصی برای پیشگیری از آنها نمیتواند انجام دهد.
وی با بیان اینکه 80 درصد کلاهبرداریهایی که به پلیس گزارش شده کشف شده است، گفت: متوسط کشف جرم در ناجا 65 درصد اما در کرمانشاه 80 درصد جرایم کشف می شود.
جانشین فرماندهی ناجا استان کرمانشاه گفت: در سرقت خودرو نیز 122 درصد کشفیات داشتهایم و علاوه بر آنچه در استان کشف شده است، سرقتهایی که در استانهای دیگر رخداده نیز کشف کردهایم.
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