قطع پایه های چوبی برق موجب خاموشی در 6 روستای پلدختر شد

فخرالدین پناهنده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با قطع تعدادی از پایه های برق تعداد 6 روستای پلدختر و هشت تونل آزاد راه در مسیر روبه روی روستای دره باغ کرکی قطع شد.

وی افزود: 11 اصله پایه چوبی 12 متری مربوط به شبکه فشار متوسط منطقه توسط افراد ناشناس قطع شده است.

وی گفت: با پیگیری های به عمل آمده با گذشت 24 ساعت به طور موقت این روستاها برقدار شدند.

پناهنده افزود: متاسفانه این موضوع برای چندمین بار است که در سال های اخیر در شهرستان پلدختر رخ می دهد که در امسال این دومین بار است که برق روستاهای آزاد راه و تونل آزادراه قطع می شوند.

رئیس قسمت برق شهرستان پلدختر گفت: شبکه های تخریب شده به علت نبود اعتبار لازم همگی به طور موقت رفع نقص شده اند که با وزش باد شدید احتمال قطعی برق در منطقه را افزایش می یابد.

پناهنده افزود: در این رابطه مدتی برق تونل های آزاد راه پل زال - خرم آباد قطع شد که توسط الکتروپمپ موجود در آزاد راه این مشکل حل شده است.

میرزا کرم بابایی رئیس شورای روستای خلیل اکبر نیز به خبرنگار مهر گفت: به دلیل این که آزاد راه روشنایی کافی نداشته و جاده در خاموشی بسر می برد این امر موجب شده که سارقان هم سیم های برق را به سرقت ببرند و هم احشام اهالی روستا را مورد دستبرد خود قرار دهند که انتظار می رود مسئولان در این زمینه چاره اندیشی کنند.