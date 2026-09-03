به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ علی طاهری اظهار داشت: در پی رصد و پایش مستمر فضای مجازی، کارشناسان پلیس فتا فردی را که با انتشار مطالب تحریک‌آمیز، کلیپ، تصاویر و شایعات در شبکه‌های اجتماعی موجب نگرانی و تشویش اذهان عمومی شده بود، شناسایی کردند.

وی در ادامه افزود: پس از انجام اقدامات فنی و تخصصی و هماهنگی قضائی، متهم در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد و در تحقیقات اولیه به بزه انتسابی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم تصریح کرد: در بررسی تجهیزات الکترونیکی وی، مستندات متعددی از فعالیت‌های مجرمانه کشف و ضبط شد.