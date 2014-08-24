48پروژه عمرانی شهرستان سمنان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار سمنان پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح 48پروژه عمرانی شهرستان سمنان ضمن بیان اینکه آرامش و امنیت امروز کشور نتیجه خون هایی است که به پای انقلاب و ولایت ریخته شده گفت: امروز تنها عامل امنیت و اقتدار نظام اسلامی ولایت فقیه است،

محمد وکیلی با اشاره به نامگذاری هفته دولت در دولت یازدهم به نام آرامش و امید، افزود: این امر با عملکرد و خدمت صادقانه مسئولان برای مردم کشور حاصل می شود.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید با خدمتگزاری بهتر به مردم دین خود را به شهدا ادا کنند و آرامش و امید را به جامعه هدیه کنند خاطر نشان کرد: مردم در نظام اسلامی با دیدن صداقت مسئولان، بیشتر پای انقلاب و آرمان ها ایستادگی می کنند.

هزینه 200 میلیارد ریال اعتبار برای پروژهای عمرانی شهرستان سمنان

فرماندار شهرستان سمنان نیز در این مراسم با بیان اینکه پروژه های عمرانی شهرستان با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال به بهره برداری رسیدند تصریح کرد: در حوزه خدمات شهری 110 میلیارد ریال، 16 پروژه توزیع برق با 25 میلیارد ریال، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با 20 میلیارد ریال، سه پروژه تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 11 میلیارد ریال، سه پروژه بخش کشاورزی با 9 میلیارد و 400 میلیون ریال، دو پروژه ورزش و جوانان با چهار میلیارد و 500 میلیون ریال، دو پروژه آب و فاضلاب شهری با چهار میلیارد و 250 میلیون ریال و چهار پروژه در بخش های عشایری، مسکن و نوسازی مدارس با هفت میلیارد و 500 میلیون ریال بهره برداری شدند.

حسن سعدالدین از اجرای تعدادی پروژه با اعتباری بالغ بر 77 میلیارد ریال طی سالجاری در سمنان خبر داد و افزود: تاکنون 30 درصد از این اعتبار تخصیص یافته و استادیوم 15 هزار نفری این شهر، فرودگاه، پل ورودی به سمنان از سمت شرق، جاده فیروزکوه، اختصاص اعتبار برای واحد بخار نیروگاه برق و ... بخشی از این پروژه های در حال اجرا است.

توجه به فرهنگ بومی در طراحی پروژه های شهرداری سمنان

شهردار سمنان نیز در این آئین از افتتاح 12 پروژه و برنامه خدمات شهری خبر داد و یادآور شد: در مجموع 75 میلیارد و 900 میلیون ریال برای تکمیل و اجرای این پروژه ها هزینه شده است.

محمد کاظم شربتدار با اشاره به فرهنگ و اقتصاد در عنوان شعار امسال تاکید کرد: تمام پروژه های شهرداری سمنان با توجه به فرهنگ بومی مردم منطقه طراحی و انجام می شود و پیوست فرهنگی در تمام پروژه های مد نظر است.

وی در خاتمه، از تهیه عکس هوایی و نقشه به هنگام شهر سمنان تا پایان این هفته خبر داد و اظهار داشت: تکمیل مرحله اول باند فرودگاه سمنان، طراحی و اجرای بخش اول بوستان کوهستان، اجرای میدان دانش در ورودی شرقی سمنان، تعریض خیابان باهنر، اجرای بخش اول بافت تاریخی و مذهبی، تکمیل بوستان های کومش و سوکان و تکمیل و احداب باغ های خانواده از پروژه های در دست اقدام شهرداری سمنان است