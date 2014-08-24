به گزارش خبرنگار مهر، سروش رفیعی پس از گلزنی مقابل سپاهان با اشاره به صحنه گلش اظهار داشت: خوشحالم که به تیم کمک کردم اما حیف که در این بازی یک امتیاز گرفتیم.

وی در مورد صحنه گلش افزود: به هر حال آن صحنه باید به آن شکل ضربه می‌زدم و تصمیم من در آن صحنه برای گل بود و خوشحالم که وارد گل شد؛ در آن صحنه راهی به جز برگردان زدن نبود و شانس آوردم که برگردانم گل شد!

مهاجم تیم فولاد خوزستان افزود: به هر حال امروز روز خوب ما نبود و ما در این بازی بد کار کردیم اما در سوی دیگر سپاهان فوق‌العاده بود و خوشحالم که یک امتیاز گرفتیم و به کادر فنی سپاهان به خاطر این بازی تبریک می‌گویم.

وی افزود: بازی خوبی برای فولاد نبود و بدترین بازی ما در این 5 هفته بود؛ سپاهان خیلی با کیفیت بود و همین که در اصفهان مقابل سپاهان یک امتیاز گرفتیم، باعث خوشحالی ما است.

رفیعی با بیان اینکه زاینده‌رود جان اصفهان است، درباره خشکسالی این رودخانه گفت: ما هر وقت به اصفهان آمدیم، در هتل‌های حاشیه زاینده‌رود مستقر می‌‌شدیم و واقعا ناراحت هستیم که زاینده‌رود خشک شده است؛ برای کار به اصفهان اما از زیبایی زاینده‌رود لذت می‌بردیم.

وی اضافه کرد: وقتی خشکسالی زاینده‌رود را دیدم ناراحت شدم و امیدوارم که مسئولان فکری کنند و فکر می‌کنم زاینده‌رود جان اصفهان است و زندگی اصفهانی‌ها به شمار می‌رود، بنابراین امیدوار هستم که آب به اصفهان بازگردد.