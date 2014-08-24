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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۲۲:۱۱

سروش رفیعی:

مطمئن نبودم برگردانم گل شود/ مسئولان فکری به حال زاینده‌رود کنند

مطمئن نبودم برگردانم گل شود/ مسئولان فکری به حال زاینده‌رود کنند

اصفهان – خبرگزاری مهر: مهاجم تیم فوتبال فولاد خوزستان با اشاره به ضربه زیبایی که زد و تبدیل به گل شد گفت: در صحنه‌ای که توپ را با برگردان به طرف دروازه زدم، مطمئن نبودم برگردانم وارد دروازه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سروش رفیعی پس از گلزنی مقابل سپاهان با اشاره به صحنه گلش اظهار داشت: خوشحالم که به تیم کمک کردم اما حیف که در این بازی یک امتیاز گرفتیم.

وی در مورد صحنه گلش افزود: به هر حال آن صحنه باید به آن شکل ضربه می‌زدم و تصمیم من در آن صحنه برای گل بود و خوشحالم که وارد گل شد؛ در آن صحنه راهی به جز برگردان زدن نبود و شانس آوردم که برگردانم گل شد!

مهاجم تیم فولاد خوزستان افزود: به هر حال امروز روز خوب ما نبود و ما در این بازی بد کار کردیم اما در سوی دیگر سپاهان فوق‌العاده بود و خوشحالم که یک امتیاز گرفتیم و به کادر فنی سپاهان به خاطر این بازی تبریک می‌گویم.

وی افزود: بازی خوبی برای فولاد نبود و بدترین بازی ما در این 5 هفته بود؛ سپاهان خیلی با کیفیت بود و همین که در اصفهان مقابل سپاهان یک امتیاز گرفتیم، باعث خوشحالی ما است.

رفیعی با بیان اینکه زاینده‌رود جان اصفهان است، درباره خشکسالی این رودخانه گفت: ما هر وقت به اصفهان آمدیم، در هتل‌های حاشیه زاینده‌رود مستقر می‌‌شدیم و واقعا ناراحت هستیم که زاینده‌رود خشک شده است؛ برای کار به اصفهان اما از زیبایی زاینده‌رود لذت می‌بردیم.

وی اضافه کرد: وقتی خشکسالی زاینده‌رود را دیدم ناراحت شدم و امیدوارم که مسئولان فکری کنند و فکر می‌کنم زاینده‌رود جان اصفهان است و زندگی اصفهانی‌ها به شمار می‌رود، بنابراین امیدوار هستم که آب به اصفهان بازگردد.

کد مطلب 2356712

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