هنوز از عملکرد خودم راضی نیستم/ تماشاگران سپاهان نمونه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید ایمان موسوی پس از تساوی تیمش مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: بازی خیلی خوبی بود و هر دو تیم در این بازی عالی بودند اما به هر حال نتوانستیم در این بازی پیروز شویم.
وی افزود: به تماشاگران اصفهان تبریک میگویم و لذت میبرد که این تماشاگران هستند زیرا آنها واقعا در کشور ما نمونه هستند و به خوبی تشویق میکنند.
مهاجم تیم فولاد خوزستان درباره عملکرد تیمش در این بازی بیان داشت: سپاهان عالی بود و یکی از مدعیان است اما در سوی دیگر نیز فولاد شرایط خوبی دارد و رفته رفته بهتر میشویم تا به کیفیت ایدهآل برسیم.
وی پیرامون عملکردش در این بازی تصریح کرد: من چهار بازی به دلیل اعتراض به داوری که فصل گذشته صورت گرفت، محروم بودم اما امروز نیز 80 درصد آماده بودم و با این حال اسکوچیچ از شرایط من راضی است.
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