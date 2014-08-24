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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۲۲:۳۱

ایمان موسوی:

هنوز از عملکرد خودم راضی نیستم/ تماشاگران سپاهان نمونه هستند

هنوز از عملکرد خودم راضی نیستم/ تماشاگران سپاهان نمونه هستند

اصفهان – خبرگزاری مهر: بازیکن تیم فولاد خوزستان گفت: اگرچه هنوز به عملکرد مناسب خود نرسیدم اما سرمربی تیم از عملکرد من راضی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ایمان موسوی پس از تساوی تیمش مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: بازی خیلی خوبی بود و هر دو تیم در این بازی عالی بودند اما به هر حال نتوانستیم در این بازی پیروز شویم.

وی افزود: به تماشاگران اصفهان تبریک می‌گویم و لذت می‌برد که این تماشاگران هستند زیرا آنها واقعا در کشور ما نمونه هستند و به خوبی تشویق می‌کنند.

مهاجم تیم فولاد خوزستان درباره عملکرد تیمش در این بازی بیان داشت: سپاهان عالی بود و یکی از مدعیان است اما در سوی دیگر نیز فولاد شرایط خوبی دارد و رفته رفته بهتر می‌شویم تا به کیفیت ایده‌آل برسیم.

وی پیرامون عملکردش در این بازی تصریح کرد: من چهار بازی به دلیل اعتراض به داوری که فصل گذشته صورت گرفت، محروم بودم اما امروز نیز 80 درصد آماده بودم و با این حال اسکوچیچ از شرایط من راضی است.

کد مطلب 2356718

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