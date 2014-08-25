شلیک مجدد به گونه در معرض انقراض/یک گوزن زرد ایرانی در باغ وحش خرم آباد به ضرب گلوله از پای درآمد

کیوان هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: متاسفانه یک راس گوزن زرد ایرانی حدودا ۸ ساله که در باغ وحش خرم آباد نگهداری می شد در تاریخ ۹۳/۵/۲۴ از ناحیه کتف سمت راست مجروح و پس طی ۵ روز مراحل درمان در تاریخ ۹۳/۵/۲۹ بر اثر شدت جراحت تلف شد.

به گفته وی، این گوزن زرد که جنسیت آن نر بوده یک سال قبل بصورت امانت از طرف اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان به باغ وحش خرم آباد تحویل شده بود.

هوشمند اظهار داشت: شواهد حاکی از سوراخ شدن بدن این گوزن زرد بر اثر برخورد گلوله و مرگ حیوان بر اثر عفونت و خونریزی در محل برخورد گلوله است اما هنوز مشخص نیست چه کسانی و با چه انگیزه ای به این گوزن شلیک کرده اند.

مدیر دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران تصریح کرد: گوزن زرد ایرانی گونه ای نادر و به شدت در معرض خطر انقراض است. نسل گوزن زرد سال هاست که از طبیعت کشور حذف شده است و تنها تعداد محدودی از این گونه ارزشمند در اسارت و در سایت های متخلف تکثیر نگهداری می شود.از این رو مرگ حتی یک گوزن زرد آسیبی جبران ناپذیر به ذخیره ژنتیکی موجود وارد کرده و امیدها برای حفظ نسل این گونه را کمرنگ تر خواهد کرد.

وی افزود: نمونه برداری از لاشه و مستندات جهت بررسی بیشتر به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شده اما تاکنون اظهار نظر رسمی از سوی مسئولان سازمان محیط زیست در مورد چگونگی این حادثه و علت دقیق مرگ این گوزن زرد منتشر نشده است.