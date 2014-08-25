به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و پدیده مشهد در پایان نیمه نخست درحالی با برتری یک بر صفر تیم پدیده به پایان رسید که حواشی دیگر این مسابقه را در زیر میخوانید:
* مارکار آقاجانیان یکی از اعضای کادرفنی تیم ملی در جایگاه ویژه حضور داشته و این مسابقه را از نزدیک تماشا میکند.
* میلاد غریبی که سابقه حضور در پرسپولیس را دارد، پس از به ثمر رساندن گل برتری تیم پدیده در نیمه نخست، خوشحالی نکرد.
* نیلسون دروازهبان پرسپولیس بارها به بازیکنان این تیم خصوصا نفرات خط دفاعی به خاطر اشتباهاتشان تذکر میداد اما این اشتباهات کاهش نیافت.
* اکثریت هواداران حاضر در ورزشگاه آزادی طرفداران تیم پدیده بودند که تیم خود را تیم پیروز این بازی میدانستند.
* در نیمه نخست داور چهارم بارها به داور علی دایی به خاطر خروجش از محوطه مربیان تذکر داد.
* در پایان نیمه نخست هواداران تیم فوتبال پرسپولیس به شدت به عملکرد بازیکنان اعتراض داشته و آنها را بی غیرت خواندند.
* رضا حقیقی هافبک تیم پرسپولیس در نیمه دوم کفشهایش را عوض کرد.
* تماشاگران تیم پدیده هم در جریان این بازی بارها علی کریمی را تشویق کردند.
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