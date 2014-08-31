تندیس 16 تن از مشاهیر در خیابانهای شیراز نصب می شود

سید علی اکبر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر فقط 12 تندیس در سطح کلانشهر شیراز نصب شده، گفت: تندیسی از شهید شریفی به زودی نصب می شود و علاوه بر آن دو تندیس از شهید مدرس و تندیسی از میرزای بزرگ شیرازی در دست ساخت است.

وی با عنوان اینکه اقداماتی برای ساخت تندیس 12 مشاهیر دیگر در حال انجام است، گفت: فراخوان عمومی زدیم که هنرمندان مراجعه و ماکتهای خود را ارائه کنند تا داوری ها صورت بگیرد و الان در حال ایجاد قرارداد با هنرمندان برای ساخت تندیسها هستیم.

مدیر زیباسازی شهرداری گفت: این 12 مشاهیر شامل قطب الدین شیرازی، انوری شیرازی، وصال شیرازی، شهید دستغیب، لطفعلی صورتگر، شهید ذوالانوار، آیت اله ربانی، آیت اله سید نورالدین حسینی هاشمی، شهید دوست فاطمه و شهید نجف پور و... می شوند.

حسینی بیان کرد: نمی توان زمان دقیق نصب این 12 تندیس را اعلام کرد اما احتمالا نصب آنها حدود دو ماه زمان ببرد.

وی با اشاره به اینکه اهمیت نصب تندیس مشاهیر در سطح شهر هویت سازی است، اظهار کرد: شهرهای ما دارند از هویت فرهنگی، تاریخی و ادبی خالي می شوند و اگر بتوانیم مشاهیر را به نسل جوان معرفی کنیم سبب هویت سازی می شود.