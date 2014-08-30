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۸ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۵۲

علیرضا جهانبخش:

نمی دانم وضعیتم چه خواهد شد/ از قطر و روسیه پیشنهاد دارم

نمی دانم وضعیتم چه خواهد شد/ از قطر و روسیه پیشنهاد دارم

علیرضا جهانبخش ستاره ایرانی باشگاه نایمیخن هلند انتظار دارد تا فردا به تیم جدید خود منتقل شود. با این حال او اعلام کرد هنوز وضعیتش مشخص نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاره باشگاه نایمیخن جمعه شب در پیروزی 4 بر یک تیمش مقابل هلموند اسپورت عملکرد فوق العاده ای داشته 2 گل به ثمر رساند و دو پاس گل داد. او خودش هم نمی داند این آخرین بازی او با پیراهن نایمیخن بود یا در این تیم دسته دومی باقی خواهد ماند.

جهانبخش بعد از پیروزی جمعه شب تیمش گفت: نمی دانم چه اتفاقی رخ می دهد، چندین باشگاه لیگ برتر هلند دنبال من هستند و مهلت نقل و انتقالات هم تا دو روز دیگر تمام می شود. باید صبر کنم و ببینم چه می‌شود. اگر این بازی آخرم با پیراهن نایمیخن بود بهترین خداحافظی ممکن بود با دو گل زیبایی که به ثمر رساندم هواداران فوق العاده خوشحال بودند.

جهانبخش که از روسیه و قطر هم پیشنهاد دارد اعلام کرد می خواهد در هلند بماند. دو باشگاه هیرنفین و خرونینخن از لیگ برتر هلند خواهان جذب این بازیکن 20 ساله هستند.

کد مطلب 2360317

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