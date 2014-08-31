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۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۰۸

«ته چین» تا پایان شهریور تحویل تلویزیون می‌شود/ گریم متفاوت بهناز جعفری

«ته چین» تا پایان شهریور تحویل تلویزیون می‌شود/ گریم متفاوت بهناز جعفری

تصویربرداری فیلم تلویزیونی «ته چین» به کارگردانی مهدی حسینی‌وند به پایان رسیده است و با اتمام مراحل فنی تا پایان شهریور ماه برای پخش تحویل شبکه یک سیما داده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم به کارگردانی مهدی حسینی‌وند برای پخش از شبکه یک سیما طی روزهای اخیر تمام شده و مراحل تدوین و فنی آن درحال انجام است تا به زودی روی آنتن برود.

«ته چین» به تهیه کنندگی حسن روستایی، 17 مردادماه در منطقه آجودانیه کلید خورد و پنجم شهریور به انتها رسید.

داستان این فیلم درباره زن و شوهری به نام فروغ (بهناز جعفری) و مرتضی (رضا بهبودی) است که بعد از سال‌ها زندگی مشترک به علت مشغله کاری مرد، ارتباط عاطفی‌اش با همسرش بسیار کمرنگ شده است اما بروز اتفاقی برای فروغ موجب می‌شود مرتضی به زندگی علاقمند شود.

رضا بهبودی، بهناز جعفری، هستی مهدوی فر، دانیال محمودی نیا از بازیگران فیلم تلویزیونی «ته چین» هستند.

عوامل پشت دوربین این فیلم تلویزیونی عبارتند از نویسنده: احمد رفیع زاده، کارگردان: مهدی حسینی وند، تهیه کننده: حسن روستایی، تصویربردار: ابراهیم اشرفی، طراح صحنه و لباس: محمد گنجعلی، طراح گریم: مانی اسکندری، مدیر صدابرداری: حسین نقوی، مدیر تولید: مهدی بدرلو، منشی صحنه: سمینه سلطانی نژاد، دستیار کارگردان و برنامه ریز: اسماعیل زارعی.

کد مطلب 2360462

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