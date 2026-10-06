۳۰ هزار میلیارد ریال از اوراق مشارکت به قطار شهری قم اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بابایی‌زاده از پایان فرایند انتشار و فروش ۳۳ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت حمل‌ونقل عمومی قم خبر داد و اظهار کرد: این فرایند پس از طی مراحل قانونی و دریافت مجوزهای لازم در سطوح شهری و ملی به پایان رسیده و منابع حاصل از آن در اختیار طرح‌های مصوب قرار می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم با اشاره به نحوه توزیع منابع گفت: از مجموع اوراق مشارکت سال ۱۴۰۴، ۳۰ هزار میلیارد ریال به طرح‌های قطار شهری و سه هزار میلیارد ریال به ناوگان اتوبوسرانی اختصاص یافته است.

این منابع برای تأمین ناوگان و تجهیزات مورد نیاز و همچنین پیشبرد عملیات عمرانی طرح‌های حمل‌ونقل عمومی به کار گرفته می‌شود.

بابایی‌زاده تأمین پیوسته منابع مالی را از ضرورت‌های تداوم اجرای طرح‌های ریلی شهر دانست و بیان کرد: افزایش هزینه اجرای پروژه‌های زیرساختی، تأمین مالی مستمر را به یکی از پیش‌نیازهای ادامه عملیات قطار شهری تبدیل کرده است.

اوراق مشارکت بخشی از منابع را تأمین کرده است

وی با اشاره به سهم اوراق در تأمین مالی پروژه قطار شهری قم افزود: در سال‌های اخیر، اوراق مشارکت بخش مهمی از منابع نقدی این پروژه را فراهم کرده است.

به گفته مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم، طی سال‌های فعالیت این سازمان، در مجموع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای پروژه‌های قطار شهری قم منتشر شده است.

بابایی‌زاده درباره شیوه بازپرداخت این اوراق عنوان کرد: بر اساس ضوابط قانونی، پرداخت ۵۰ درصد اصل و سود اوراق بر عهده دولت و ۵۰ درصد دیگر بر عهده شهرداری قم است.

وی ادامه داد: اوراق مشارکت سال ۱۴۰۴ سررسید چهارساله دارد و منابع آن در چارچوب طرح‌های مصوب هزینه خواهد شد.

اوراق به‌تنهایی پاسخگوی نیاز مالی نیست

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم، پیشبرد پروژه قطار شهری و تأمین نیازهای بهره‌برداری از بخش‌های تکمیل‌شده را از اولویت‌های این حوزه برشمرد و گفت: منابع جدید می‌تواند بخشی از نیازهای مالی این بخش را پوشش دهد.

بابایی‌زاده تأکید کرد که با توجه به میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه قطار شهری، اوراق مشارکت به‌تنهایی پاسخگوی همه نیازهای مالی نیست و باید در کنار آن از ظرفیت اعتبارات ملی، تهاتر املاک و دیگر روش‌های قانونی تأمین مالی نیز استفاده شود.

وی هدف از به‌کارگیری روش‌های گوناگون تأمین مالی را تداوم اجرای پروژه‌های ریلی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی دانست و افزود: پیشبرد طرح‌ها باید متناسب با برنامه‌های اجرایی و منابع در دسترس انجام شود.

بر اساس اطلاعات سازمان حمل‌ونقل ریلی، خط A قطار شهری قم به‌عنوان محور اصلی شبکه ریلی در دست احداث شهر طراحی شده و طول کامل آن حدود ۱۴.۸ کیلومتر پیش‌بینی شده است.

در ادامه توسعه این مسیر، عملیات اجرایی دو ایستگاه جدید آغاز شده است که با اجرای آن‌ها، بخش در حال احداث خط یک حدود دو کیلومتر امتداد می‌یابد و مسیر به محدوده چهل‌اختران می‌رسد. منابع مالی این بخش نیز از ظرفیت‌هایی از جمله تهاتر املاک تأمین شده است.