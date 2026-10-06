قیمت رسمی ارز امروز ۱۴ مهر؛ رشد دلار و افت یورو

به گزارش خبرنگار، آخرین نرخ معاملات ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد قیمت بیشتر ارزهای مورد معامله نسبت به روز گذشته افزایش یافته است، هرچند یورو و روبل روسیه برخلاف روند غالب بازار با کاهش قیمت همراه شده‌اند.

بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده، هر دلار آمریکا در معاملات ۱۴ مهر به ۱۷۶ هزار و ۸۱۰ تومان رسیده است. این در حالی است که نرخ فروش حواله دلار در روز ۱۳ مهر، ۱۷۶ هزار و ۲۸۱ تومان بود؛ بنابراین قیمت دلار در یک روز حدود ۵۲۹ تومان معادل ۰.۳ درصد افزایش یافته است.

قیمت یورو در ۱۴ مهر ۱۹۸ هزار و ۲۲۴ تومان اعلام شده است. این رقم در مقایسه با نرخ ۱۹۸ هزار و ۳۸۰ تومان در روز ۱۳ مهر، حدود ۱۵۷ تومان معادل ۰.۰۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. بر این اساس، یورو تنها یکی از ارزهای اصلی است که در مقایسه روزانه با افت قیمت مواجه شده است.

درهم امارات نیز در معاملات ۱۴ مهر با قیمت ۴۸ هزار و ۱۴۴ تومان معامله شده است. نرخ فروش حواله این ارز در ۱۳ مهر ۴۸ هزار و ۴ تومان بود که نشان می‌دهد قیمت درهم در یک روز حدود ۱۴۰ تومان، معادل ۰.۲۹ درصد افزایش یافته است.

در بازار روبل روسیه، قیمت این ارز از ۲ هزار و ۱۱۲ تومان در روز ۱۳ مهر به ۲ هزار و ۸۲ تومان در ۱۴ مهر رسیده است. به این ترتیب، روبل حدود ۳۰ تومان، معادل ۱.۴ درصد کاهش قیمت داشته و بیشترین افت درصدی را در میان ارزهای مورد بررسی ثبت کرده است.

یوان چین نیز با افزایش قیمت همراه شده است. هر یوان در ۱۴ مهر ۲۶ هزار و ۳۶۸ تومان قیمت خورده، در حالی که نرخ فروش حواله آن در روز ۱۳ مهر ۲۶ هزار و ۲۸۹ تومان بود. بر این اساس، قیمت یوان حدود ۸۰ تومان معادل ۰.۳ درصد افزایش یافته است.

قیمت روپیه هند نیز از یک هزار و ۸۳۱ تومان در روز ۱۳ مهر به یک هزار و ۸۳۶ تومان در ۱۴ مهر رسیده است. بنابراین نرخ این ارز حدود ۵ تومان، معادل ۰.۲۸ درصد افزایش داشته است.

در معاملات یکصد ین ژاپن نیز افزایش قیمت ثبت شده است. هر یکصد ین در ۱۴ مهر ۱۱۱ هزار و ۹۱۷ تومان معامله شده، در حالی که نرخ فروش آن در روز ۱۳ مهر ۱۱۱ هزار و ۶۳۵ تومان بود. به این ترتیب، قیمت یکصد ین حدود ۲۸۲ تومان معادل ۰.۲۵ درصد افزایش یافته است.

هزار وون کره جنوبی نیز با رشد قیمت مواجه شده است. نرخ این ارز در ۱۴ مهر ۱۳۱ هزار و ۷۵۲ تومان اعلام شده، در حالی که قیمت فروش حواله هزار وون در روز ۱۳ مهر ۱۳۱ هزار و ۲۴۲ تومان بود. بنابراین وون کره جنوبی حدود ۵۱۰ تومان، معادل ۰.۳۹ درصد افزایش قیمت داشته است.

در مجموع، مقایسه نرخ‌های ۱۴ مهر با نرخ‌های فروش حواله اعلام‌شده در ۱۳ مهر نشان می‌دهد دلار، درهم، یوان، روپیه، یکصد ین و وون کره جنوبی افزایش قیمت داشته‌اند. در مقابل، یورو و روبل روسیه با کاهش قیمت مواجه شده‌اند.

در میان ارزهای مورد بررسی، روبل روسیه با افت حدود ۱.۴ درصدی بیشترین کاهش را به ثبت رسانده است، در حالی که وون کره جنوبی با رشد حدود ۰.۳۹ درصدی بیشترین افزایش درصدی را داشته است. دلار نیز با افزایش حدود ۵۲۹ تومانی، رشد نزدیک به ۰.۳ درصدی را تجربه کرده است.