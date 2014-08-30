روند تکمیل پروژه های عمرانی در گچساران پرشتاب است

عبدالرحیم رحیمی درحاشیه آئین بهره برداری و کلنگ زنی از پروژه های عمرانی شهرستان گچساران به خبرنگار مهر گفت: با اعتبارات خوبی که در سال جاری به شهرستان تزریق شده است روند تکمیل پروژه های عمرانی سرعت گرفته است.

رحیمی اظهارداشت: به مناسبت هفته دولت 71 پروژه عمرانی در گچساران بهره برداری و کلنگ زنی شده است که بسیاری از این طرح در سال های گذشته با رکود مواجه شده بودند.

وی اعتبار این پروژه ها را بالغ بر 367 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی عنوان کرد و افزود: شهرستان گچساران در سال جاری از لحاظ اعتبارات شرایط قابل قبولی را دارد.

فرماندار گچساران افزود: 41 پروژه با اعتبار 28 میلیارد و 700 میلیون ریال همزمان با هفته دولت در گچساران افتتاح و 26 پروژه نیز با اعتبار هشت میلیارد و دویست میلیون ریال کلنگ زنی شده است.

رحیمی تاکید کرد: در یک سال اخیر روند حضور مسئولان ارشد کشوری در بازدید از روند پروژه های ملی در چند سال اخیر بی سابقه بوده است.

وی در پایان تلاشهای نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی را برای حمایت های ویژه از شتاب پروژه های عمرانی قابل تقدیر دانست.