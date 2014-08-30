تشکیل نیروی واکنش سریع ناتو برای مقابله با روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، هفت کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) قصد دارند نیروی واکنش سریع جدیدی در این پیمان تشکیل دهند. بر این اساس این نیروی واکنش سریع متشکل از 10 هزار نیرو بوده و هدف از آن رویارویی با تهدیدهای احتمالی از سوی روسیه خواهد بود.

روزنامه آمریکایی فایننشال تایمز با اعلام این خبر علت تصمیم مذکور را اقدامات روسیه در بحران اوکراین عنوان کرد. طبق گزارش این روزنامه این کشورها که در شرق اروپا و هم مرز روسیه هستند نگران تکرار این اقدامات در مورد خود که به گفته آنها نمونه بارز مداخله در مسائل داخلی است، هستند.

هدف از تشکیل این نیرو، ایجاد یگانی آموزش دیده برای اعزام و استقرار سریع در مناطق مورد نیاز عنوان شده است. نیروی واکنش سریع که با فرماندهی انگلیس و نیروهایی از کشورهای دانمارک، لتونی، استونی، لیتوانی، نروژ و هلند شکل خواهد گرفت شامل یگان های زمینی، دریایی و هوایی خواهد بود. همچنین کانادا از آمادگی خود برای پیوستن به این کشورها خبر داده است.

گفتنی است نشست وزیران کشورهای عضو ناتو با هدف بررسی آخرین تحولات مربوط به اعضای این پیمان از جمله بحران اوکراین، سوریه و عراق در ولز انگلیس برگزار می شود. در این نشست همچنین راه های تقویت همکاری ها بین اعضای ناتو برای مقابله با بحران های احتمالی در آینده بررسی خواهد شد.