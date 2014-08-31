به گزارش خبرنگار مهر، سریال «دلیران تنگستان» در 14 قسمت و به مدت دو سال از 1350 تا 1352 به کارگردانی «همایون شهنواز» ساخته شد و نخستین بار در اسفند ۱۳۵۴ از تلویزیون ملی ایران به نمایش درآمد. بعدها نیز این سریال چندین بار بازپخش شد.

همایون شهنواز شاید برای نسل امروز مردمان ایران نامی کمتر شناخته شده باشد، اما او بود که با «دلیران تنگستان» اولین سریال فارسی زبان تلویزیون و سینمای ایران را به حافظه تصویری آن الصاق کرد.

نام بوشهر و تنگستان با رییسعلی دلواری گره خورده است. مردی که در زمان حیاتش مبارزی جسور بوده و مقطعی از تاریخ این سرزمین را از آن خودش کرده است.

به بهانه 12 شهریورماه سالروز شهادت رییسعلی دلواری، این سریال از امروز یکشنبه 9 شهریور ساعت 18 از شبکه شما پخش می‌شود.