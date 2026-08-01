۱۸۳ هزار زائر اربعین با قطارهای جنوب جابه جا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آمار عملکرد راهآهن جنوب در ایام اربعین حسینی ۱۴۰۵، از ابتدای طرح تا پایان روز نهم مرداد ماه ۳۳۶ رام قطار به صورت رفت و برگشت کار خدماترسانی و انتقال زائران را بر عهده داشتهاند.
در مسیر ریلی اهواز به خرمشهر ۴۱ رام قطار رفت و برگشتی وظیفه جابجایی ۱۰ هزار و ۸۷۷ مسافر را انجام دادهاند.
همچنین ۷۸ هزار و ۶۸۶ زائر توسط ۱۴۴ رام قطار ریلباس در مسیرهای رفت و برگشت خرمشهر به شلمچه به صورت رایگان منتقل شدهاند.
قطارهای بینشهری نیز در قالب ۱۸۱ رام قطار رفت و برگشت کار جابجایی ۹۳ هزار و ۵۲۵ مسافر و زائر اربعین حسینی را به مقاصد مختلف کشور انجام دادهاند.
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