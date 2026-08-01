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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

سه متهم پرونده قتل یک تبعه خارجی در پیشوا دستگیر شدند

سه متهم پرونده قتل یک تبعه خارجی در پیشوا دستگیر شدند

پیشوا- فرمانده انتظامی پیشوا از دستگیری سه متهم در ارتباط با پرونده قتل یک تبعه خارجی خبر داد و گفت: جسد مقتول در یک کوره آجرپزی متروکه در حاشیه این شهرستان کشف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اکبر عربی از دستگیری سه متهم در ارتباط با پرونده قتل یک تبعه خارجی در شهرستان پیشوا خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی رسیدگی به پرونده فقدان یک تبعه خارجی، بررسی‌های تخصصی مأموران پلیس آگاهی شهرستان پیشوا نشان داد که این فرد به احتمال زیاد به قتل رسیده است.

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا افزود: جسد این مرد ۳۵ ساله روز گذشته در یک کوره آجرپزی متروکه در حاشیه شهرستان پیشوا کشف شد.

عربی ادامه داد: مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، هویت عاملان احتمالی را شناسایی و سه متهم شامل دو مرد و یک زن را که همگی از اتباع خارجی هستند، دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند و انگیزه این قتل همچنان در دست بررسی است.

کد مطلب 6905303

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