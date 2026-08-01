خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: تجاوز مشترک آمریکا و عربستان سعودی به عراق ، خطرناکترین موج تنش نظامی علیه این کشور در ماههای اخیر به شمار میرود. این تجاوز مراکز و پایگاههای وابسته به «سازمان حشد الشعبی» را در تعدادی از استانها هدف قرار داد و دهها شهید و مجروح بر جای گذاشت.
این تجاوز، دریچهای به سوی مرحلهای جدید از تقابل میان آمریکا و مقاومت عراق گشوده است که در آن عربستان سعودی نیز به بهانه پاسخ به حمله به تأسیسات نفتیاش از خاک عراق، به آن پیوسته است. البته این ادعای سعودی ها با پذیرش مسئولیت این حملات از سوی انصارالله یمن و گنجاندن آن در چارچوب محاصرهای که در پاسخ به محاصره سعودی-آمریکاییِ یمن علیه ریاض، رد میشود.
چالش های «سیاست توزان» دولت عراق
روزنامه الاخبار لبنان در این رابطه نوشت که این حمله، برای نخستین بار پس از ماهها اختلاف بر سر آنچه «پرونده سلاح» خوانده میشود، عراقیها اعم از دولت، گروهها و جریانهای سیاسی را در فضایی مشترک گرد هم آورد و همه گروهها -گرچه با لحنهایی متفاوت- بر محکومیت تجاوز سعودی-آمریکایی همنظر شدند. این تجاوز بار دیگر ثابت کرد که «سیاست توازن» که دولت بغداد با عنوان دور نگه داشتن کشور از درگیریهای منطقهای به دنبال اجرای آن است، با چالشهای بزرگی روبروست؛ چرا که بافت اجتماعی عراق و قطببندی شدید میان نیروهای سیاسی با گرایشهای متفاوت، تحقق چنین سیاستی را دشوار کرده است.
بلافاصله پس از وقوع این تجاوز، شورای وزارتی امنیت ملی به ریاست «علی الزیدی»، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح، تشکیل جلسه اضطراری داد و ضمن محکوم کردن «تجاوز به عراق»، بر مخالفت با «هرگونه نقض حاکمیت ملی» تأکید کرد. این شورا به وزارت امور خارجه دستور داد تا «طبق قوانین بینالمللی برای مستندسازی این تجاوز اقدام کند» و همزمان، تدوین طرحی امنیتی برای جلوگیری از استفاده از خاک عراق جهت تهدید کشورهای همسایه و تأکید بر ادامه برنامه انحصار سلاح در دست دولت و اجرای توافق پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی را در دستور کار قرار داد.
حمله به عراق؛ بن بست پروژه انحصار سلاح
این موضع دولت نتوانست گروههای مقاومت را آرام کند. این گروهها اعلام کردند که بیانیههای محکومیت را کافی نمیدانند. «مقاومت اسلامی در عراق» با صدور بیانیهای تند، به دولت عراق تا ۶ اوت آینده مهلت داد تا توانایی خود را برای پاسخ به این تجاوز ثابت کند. این بیانیه، اتفاقات رخداده را «آزمونی واقعی برای پروژه انحصار سلاح در دست دولت» دانست و تأکید کرد که «پاسخ به تجاوز آمریکا حتمی است و اگر شرایط میدانی اقتضا کند، عربستان نیز ممکن است هدف قرار گیرد؛ هرچند هرگونه اقدام تا پس از پایان مراسم زیارت اربعین به تأخیر میافتد».
یکی از فرماندهان گروههای مقاومت به «الاخبار» اعلام کرد که «نیروهای مقاومت در حال بررسی اجرای پاسخ به این حملات در عرض ۷۲ ساعت هستند». وی تأکید کرد که تجاوز به عراق توسط عربستان «بدون هزینه نخواهد بود». وی معتقد است که «این تجاوز، هرگونه بحث درباره تحویل سلاح را از بین برد».
این فرمانده مقاومت تصریح کرد: هر کس که از انحصار سلاح یا خلع سلاح سخن می گفت، عملاً پاسخ خود را دریافت کرد؛ سلاح مقاومت باقی است و مورد معامله نخواهد بود.» وی همچنین فاش کرد که «گروههای مقاومت در حال بررسی گزینههای پاسخ با طرفهای محور مقاومت، از جمله جنبش انصارالله یمن، در چارچوب هماهنگیهای منطقهای گستردهتر هستند».
در همین راستا، حامد الکعبی، از فرماندهان گردانهای سیدالشهدا با تأکید بر اینکه «خون شهدا هدر نخواهد رفت»، قاطعانه گفت که پاسخ «زلزلهآسا» خواهد بود. وی تصریح کرد که زمان و نحوه آن تابع محاسبات نظامی دقیقی است. وی تأکید کرد که آمریکا از این حمله «پشیمان خواهد شد».
باز تعریف قواعد درگیری در عراق
در عرصه میدانی نیز، بغداد و چندین استان عراق شاهد برگزاری مراسم تشییع باشکوه شهدای این بمباران بودند که در آن صدها هزار نفر شرکت کردند و با سردادن شعارهایی علیه آمریکا، عربستان و اسرائیل، وعده انتقام خون شهدا را دادند. این مراسم بازتاب دهنده خشم عمومی عراقی ها از این تجاوز است.
در سطح پارلمانی نیز، یکی از نمایندگان جنبش «حقوق» وابسته به گردانهای حزبالله از جمعآوری بیش از ۶۰ امضا برای برگزاری جلسه فوقالعاده مجلس نمایندگان با هدف مطالبه اخراج سفیر عربستان و توقف مناسبات اقتصادی با ریاض خبر داد. وی با تاکید بر این که حمله اخیر یک «تجاوز مستقیم» و نقض حاکمیت عراق و قوانین بینالمللی است، از دولت خواست تا گامهایی فراتر از بیانیههای محکومیت بردارد.
محمد الفتلاوی، پژوهشگر مسائل سیاسی و امنیتی در گفتگو با الاخبار تصریح کرد که این تجاوز، ابعاد نظامی مستقیم را پشت سر گذاشته و به سمت «بازتعریف قواعد درگیری در داخل عراق و وادار کردن دولت به تعیین تکلیف مواضع خود در قبال گروههای مقاومت پیش میرود.
وی معتقد است که واشنگتن و ریاض به دنبال تحمیل یک معادله بازدارندگی جدید پس از حملات به تأسیسات انرژی عربستان هستند.»
حمله به عراق در چارچوب توطئهای منطقهای
وبگاه خبری الخنادق نیز در این رابطه نوشت که این تجاوزات، یک عملیات نظامی محدود در پاسخ به حملات مورد ادعای عربستان از سوی مقاومت عراق علیه تأسیسات نفتیاش به شمار نمی رود؛ بلکه یک تجاوز سعودی-آمریکایی جهت تلاش برای «برهم زدن دوباره معادلات» در داخل عراق است که تأثیرات آن بر منطقه اجتنابناپذیر است. این اقدام با حمله به یکی از نهادهای امنیتی رسمی عراق که نقشی کلیدی در مقابله با تشکیلات تروریستی و وهابی «داعش» ایفا کرده، صورت گرفته است تا افکار عمومی را از تحولات تجاوزات مستمر صهیونیستی-آمریکایی در منطقه منحرف کند.
یکی از اهداف این حمله، گشودن جبههای جدید از تنش در داخل عراق، پراکنده کردن تمرکز منطقهای و کشاندن توجهها از تجاوزات مستمر آمریکا و رژیم صهیونیستی به سوی یک درگیری داخلی است که توان عراق را فرسوده کرده و شکافهای مذهبی و سیاسی سالهای گذشته را بازتولید میکند.
خطرناکترین جنبه این تجاوز، تلاش برای سوق دادن عراق و دیگر کشورهای منطقه به سوی یک فتنه داخلی و مذهبی از طریق ضربه زدن به یک نهاد امنیتی رسمی است که حضور گستردهای در صحنه عراق دارد.
مواضع گروههای مختلف عراقی نشاندهنده اشتراک نظر آنها در تشخیص ماهیت این رویداد است. اکثر عراقی معتقدند که حمله به حشد الشعبی از پروژه ای گستردهتر برای بازتولید هرجومرج در عراق سرچشمه میگیرد که در خدمت اهداف منطقهای فراتر از مرزهای عراق است. بر اساس این پروژه، مشغول کردن عراق به یک بحران داخلی، باعث کاهش فشارهای سیاسی و رسانهای بر عملیاتهای نظامی آمریکا و اسرائیل در دیگر میدانها شده و به این طرفها فرصت میدهد تا از سرگرمی نیروهای منطقهای به پیامدهای بحران عراق، برای مدیریت همزمان چندین درگیری استفاده کنند.
با این اوصاف، به نظر میرسد صحنه عراق وارد مرحله جدیدی شده است که در آن ملاحظات امنیتی با محاسبات منطقهای گره خورده است؛ به گونهای که ثبات عراق دیگر نه یک امر داخلی، بلکه عنصری تأثیرگذار در معادلات کل منطقه شده است.
نظر شما