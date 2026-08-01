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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

آغاز بهره‌برداری از محصولات کارخانه تولید قطعات بتنی بازیافتی

آغاز بهره‌برداری از محصولات کارخانه تولید قطعات بتنی بازیافتی

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از آغاز اجرای فاز نخست استفاده از فلاورباکس‌های تولیدشده در کارخانه تولید قطعات بتنی بازیافتی در معابر پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قضاتلو سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، با اعلام آغاز بهره‌برداری از محصولات کارخانه تولید قطعات بتنی بازیافتی در مبلمان شهری تهران اظهار کرد: همزمان با اجرای دستور شهردار محترم تهران، از هشتم مردادماه عملیات جانمایی و نصب فلاورباکس‌های تولیدی این کارخانه در محور میدان آزادی، خیابان آزادی، خیابان انقلاب و خیابان دماوند تا محدوده سه‌راه تهرانپارس آغاز شده است. در این طرح، سازمان مدیریت پسماند با استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات خود، در اجرای عملیات آماده‌سازی محل نصب به سازمان بوستان‌ها و فضای سبز کمک می‌کند و پس از این مرحله، نصب فلاورباکس‌ها صورت می‌گیرد.

وی افزود: در این پروژه، نرده‌های میانی مسیرهای رفت و برگشت اتوبوس‌های تندرو به تدریج جمع‌آوری و فلاورباکس‌های جدید جایگزین آنها می‌شوند تا علاوه بر ارتقای جلوه بصری معابر، ایمنی ترافیکی نیز افزایش یابد. این طرح با نظارت سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران اجرا می‌شود و سازمان بوستان‌ها نیز به عنوان کارفرمای پروژه، مسئولیت اجرای آن را برعهده دارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در پایان با اشاره به ظرفیت کارخانه تولید قطعات بتنی بازیافتی گفت: این کارخانه روزانه بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ قطعه بتنی شامل فلاورباکس، نیوجرسی و دیواره‌های بتنی تولید می‌کند و آمادگی دارد متناسب با نیاز و سفارش مجموعه شهرداری، سایر قطعات مورد نیاز مبلمان شهری را نیز تولید کند تا وابستگی مدیریت شهری به خرید این محصولات از بازار به حداقل برسد.

کد مطلب 6905239

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