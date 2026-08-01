به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قضاتلو سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، با اعلام آغاز بهرهبرداری از محصولات کارخانه تولید قطعات بتنی بازیافتی در مبلمان شهری تهران اظهار کرد: همزمان با اجرای دستور شهردار محترم تهران، از هشتم مردادماه عملیات جانمایی و نصب فلاورباکسهای تولیدی این کارخانه در محور میدان آزادی، خیابان آزادی، خیابان انقلاب و خیابان دماوند تا محدوده سهراه تهرانپارس آغاز شده است. در این طرح، سازمان مدیریت پسماند با استفاده از ماشینآلات و تجهیزات خود، در اجرای عملیات آمادهسازی محل نصب به سازمان بوستانها و فضای سبز کمک میکند و پس از این مرحله، نصب فلاورباکسها صورت میگیرد.
وی افزود: در این پروژه، نردههای میانی مسیرهای رفت و برگشت اتوبوسهای تندرو به تدریج جمعآوری و فلاورباکسهای جدید جایگزین آنها میشوند تا علاوه بر ارتقای جلوه بصری معابر، ایمنی ترافیکی نیز افزایش یابد. این طرح با نظارت سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران اجرا میشود و سازمان بوستانها نیز به عنوان کارفرمای پروژه، مسئولیت اجرای آن را برعهده دارد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در پایان با اشاره به ظرفیت کارخانه تولید قطعات بتنی بازیافتی گفت: این کارخانه روزانه بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ قطعه بتنی شامل فلاورباکس، نیوجرسی و دیوارههای بتنی تولید میکند و آمادگی دارد متناسب با نیاز و سفارش مجموعه شهرداری، سایر قطعات مورد نیاز مبلمان شهری را نیز تولید کند تا وابستگی مدیریت شهری به خرید این محصولات از بازار به حداقل برسد.
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