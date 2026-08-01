ملیحه مسعودی‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های مرکز بهداشت شهرستان کاشان برای ترویج تغذیه با شیر مادر اظهار داشت: همزمان با هفته جهانی تغذیه با شیر مادر، مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی، حمایتی و مراقبتی با هدف ارتقای سلامت مادران و نوزادان و تقویت فرهنگ تغذیه با شیر مادر در شهرستان اجرا شده است.

وی افزود: شیر مادر کامل‌ترین منبع تغذیه برای نوزاد در ماه‌های نخست زندگی به شمار می‌رود و نقش مؤثری در رشد جسمی و تکامل ذهنی کودک، تقویت سیستم ایمنی و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های مختلف دارد؛ از این رو حمایت از مادران برای آغاز و تداوم شیردهی، یکی از اولویت‌های نظام سلامت است.

مدیر گروه جوانی جمعیت و سلامت خانواده مرکز بهداشت شهرستان کاشان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال گذشته گفت: در این مدت ۳۰ مورد بازدید از بیمارستان‌های دوستدار کودک شهرستان انجام شد تا نحوه اجرای استانداردهای مرتبط با ترویج تغذیه با شیر مادر، حمایت از مادران و ارائه خدمات مناسب به نوزادان مورد بررسی و پایش قرار گیرد.

مسعودی‌فرد ادامه داد: برای فراهم کردن محیطی مناسب و آرام برای شیردهی و مراقبت از نوزاد، ۲۸ اتاق مادر و کودک در شهرستان راه‌اندازی و افتتاح شد که ۲۵ اتاق در مراکز بهداشتی و سه اتاق نیز در ادارات ایجاد شده است. این فضاها به مادران کمک می‌کند تا در زمان حضور در مراکز اداری و بهداشتی، بدون دغدغه به تغذیه نوزاد خود ادامه دهند.

وی توانمندسازی کارکنان حوزه سلامت را از دیگر اقدامات مهم برشمرد و تصریح کرد: سال گذشته ۳۰۰ نفر از کارکنان و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت در قالب ۱۳ کارگاه آموزشی، اصول صحیح شیردهی، روش‌های حمایت از مادران شیرده و شیوه ارائه مشاوره‌های تخصصی را فرا گرفتند.

مدیر گروه جوانی جمعیت و سلامت خانواده مرکز بهداشت شهرستان کاشان با بیان اینکه مشکلات شیردهی در روزها و هفته‌های نخست پس از تولد می‌تواند موجب کاهش تداوم تغذیه با شیر مادر شود، گفت: مرکز مشاوره شیردهی مرکز بهداشت شهرستان در سال گذشته یک‌هزار و ۲۰۰ مورد مشاوره تخصصی به مادران باردار و شیرده ارائه کرد. در این مشاوره‌ها، مشکلات مادران در زمینه شیردهی بررسی و راهکارهای لازم برای افزایش تداوم تغذیه انحصاری با شیر مادر ارائه شد.

مسعودی‌فرد اضافه کرد: مراقبان سلامت و بهورزان مراکز خدمات جامع سلامت نیز طی سال گذشته سه‌هزار و ۳۷۷ مورد ارزیابی وضعیت سلامت مادر، نوزاد و روند شیردهی انجام دادند و متناسب با شرایط هر مادر، آموزش‌ها و راهنمایی‌های لازم را در اختیار خانواده‌ها قرار دادند.

وی با اشاره به شعار هفته جهانی تغذیه با شیر مادر با عنوان «آغازی سالم و پایدار؛ اقدامات مؤثر را تقویت کنیم»، خاطرنشان کرد: ترویج تغذیه با شیر مادر تنها وظیفه مراکز بهداشتی نیست و تحقق این هدف به همکاری خانواده‌ها، دستگاه‌های اجرایی، محیط‌های کاری، بیمارستان‌ها و مجموعه نظام سلامت نیاز دارد.

مدیر گروه جوانی جمعیت و سلامت خانواده مرکز بهداشت شهرستان کاشان از مادران باردار و شیرده خواست برای دریافت آموزش‌ها و خدمات تخصصی، به مراکز خدمات جامع سلامت و مرکز مشاوره شیردهی مرکز بهداشت شهرستان مراجعه کنند و مشکلات احتمالی خود را در زمینه تغذیه نوزاد، بدون تأخیر با کارشناسان در میان بگذارند.